Mantan Kekasih Johnny Depp akan Jadi Saksi dari Amber Heard

Amber Heard meninggalkan ruang sidang setelah akhir hari persidangan selama persidangan pencemaran nama baik mantan suaminya Johnny Depp terhadapnya, di Fairfax County Circuit Courthouse di Fairfax, Virginia, AS, 27 April 2022. Amber dan Johnny resmi bercerai pada tahun 2017 lalu, namun sejumlah fakta mengejutkan bermunculan di persidangan, termasuk fakta bahwa Amber Heard melakukan KDRT terhadap Johnny Depp. REUTERS/Jonathan Ernst

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan kekasih Johnny Depp, Ellen Barkin dan adik Amber Heard, Whitney Henriquez, akan bersaksi atas nama Amber Heard saat sidang pencemaan nama baik yang terakhir dengan mantan suaminya, Johnny Depp. Persidangan tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Dikutip dari People pada Jumat, 13 Mei 2022, Ellen Barkin yang merupakan aktris berusia 68 tahun, dipanggil sebagai saksi untuk Amber Heard melalui video. Sementara, Whitney Henriquez akan hadir secara langsung. Johnny Depp juga akan kembali mengambil sikap untuk dimintai keterangan oleh tim kuasa hukum Amber Heard. Ellen Barkin dan Whitney Henriquez sebelumnya pernah bersaksi atas nama Amber Heard dalam kasus gugatan pencemaran nama baik terhadap tabloid Inggirs, The Sun.

Johnny Depp menggugat Amber Heard karena pencemaran nama baik, dengan alasan bahwa opininya pada 2018 untuk The Washington Post tentang kekerasan dalam rumah tangga, telah menodai reputasi dan menghancurkan peluang kariernya, meskipun tidak menyebutkan namanya dalam artikel tersebut. Johnny Depp bersaksi bahwa setelah tuduhan Amber Heard terhadapnya, dia kehialangan segalanya.

Johnny Depp dan Amber Heard menikah pada 2015 dan berpisah pada Mei 2016, saat Amber Heard meminta perintah penahanan karena kekerasan dalam rumah tangga dan menuduhnya melakukan pelecehan. Johnny Depp membantah klaim tersebut, dan mantan pasangan tersebut menyelesaikan perceraian mereka pada Agustus 2016.

Aktor Johnny Depp berdiri di ruang sidang saat reses di tengah persidangan pencemaran nama baik terhadap mantan istrinya Amber Heard, di Gedung Pengadilan Sirkuit Fairfax County di Fairfax, Virginia, AS, 27 April 2022. REUTERS/Jonathan Ernst



Amber Heard telah menyebutkan nama Whitney Henriquez selama kesaksiannya, menuduh bahwa pada 5 Mei saudara perempuannya pernah berada di dekat tangga dekat api dan mencoba menghentikan Johnny Depp yang sedang bertengkar. Menurut Amber Heard, hal tersebut mengingatkannya pada insiden antara Johnny Depp dan mantannya, Kate Moss.

"Punggung (Whitney Henriquez) mengarah ke tangga, dan Johnny mengayunkannya. Saya tidak ragu, saya tidak menunggu, saya hanya, di kepala saya langsung memikirkan Kate Moss dan tangga. Dan saya mengayunkannya," kata Amber Heard melanjutkan tentang dugaan insider Maret 2015 antara dirinya, Whitney Henriquez, dan Johnny Depp.

"Dalam semua hubungan saya sampai saat ini dengan Johnny, saya tidak mendapat pukulan. Dan saya, untuk pertama kalinya, memukulnya, seperti benar-benar memukulnya di wajah," katanya. Perwakilan dari Kate Moss belum menanggapi komentar soal pernyataan tersebut.

Ellen Barkin pernah berkencan dengan Johnny Depp di akhir 1990-an saat mereka memfilmkan Fear and Loathing di Las Vegas. Ia bersaksi selama persidangan pencemaran nama baik bahwa Johnny Depp pernah melemparkan botol anggur ke kamar hotel, menurut Reuters. Bintang Pirates of the Caribbean menyebut klaim itu tidak benar. Johnny Depp mengklaim Ellen Barkin menyimpan dendam padanya dan mengatakan jika dirinya tidak punya masalah manajemen kemarahan.

Proses persidangan kasus pencemaran nama baik yang diajukan Johnny Depp ini dimulai pada 11 April 2022, kemudian dihentikan selama sepekan terakhir dan akan dilanjutkan pada Senin, 16 Mei 2022. Juri yang terlibat dalam kasus Fairfax Country, Virginia, telah diinstruksikan oleh Hakim Penney Azcarate untuk tidak meneliti apa pun yang berkaitan dengan pesidangan online saat istirahat.

Baca juga: Amber Heard Sebut Johnny Depp Lukai Hidungnya Setelah Met Gala 2014

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.