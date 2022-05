Punya Trauma Masa Kecil, Simu Liu Ungkap Kisahnya Berdamai dengan Orang Tua

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Cina-Kanada, Simu Liu mengungkapkan kisah bagaimana dirinya bisa berdamai dengan orang tuanya setelah trauma masa kecil yang dialami. Diketahui, dia awalnya tinggal bersama kakek dan neneknya di Cina. Namun saat berusia empat tahun, orang tuanya membawa dia pergi dan pindah ke Kanada.

"Dengan kakek-nenek saya, saya merasa benar-benar aman. Bagi saya itulah rumah," katanya, dilansir dari People pada Rabu, 11 Mei 2022. Dia juga mengungkapkan bagaimana pengalamannya tumbuh dalam sebuah rumah tangga imigran. Dia mengatakan bahwa sangat jelas orang tuannya tidak bisa menyediakan lingkungan yang diharapkannya.

Seiring berjalannya waktu, bintang Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini berjuang atas orang tuanya tentang harapan dan kesempurnaan serta perbedaan budaya yang dirasakan olehnya. Namun, nilai-nilai sekolahnya tetap merosot ke rata-rata B dan membuatnya tertekan atas teriakan yang didapat.

"Saya ingat berpikir, 'Saya memiliki orang tua terburuk di dunia.' Saya merasa sangat sendirian," katanya. Liu juga mengungkapkan bahwa rasanya tidak ada yang bisa mengerti dirinya dan apa yang dia alami di rumah. Namun, seiring berjalannya waktu hubungan antara Simu Liu dan orang tuanya membaik. Meskipun sebelum itu, saat dirinya mengejar karier akting hubungan dengan orang tuanya semakin memburuk.

Hubungan mereka membaik seusai Liu mengungkapkan perasaannya dalam sebuah surat yang ia berikan kepada orang tuanya, Zheng, saat hari ulang tahun. Selanjutnya, Liu berharap bahwa setiap orang yang tumbuh dalam rumah tangga imigran dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik.

Semakin lama dia juga menjadi paham akan situasi masa lalunya. "Seiring bertambahnya usia, saya menemukan empati tentang apa yang mereka alami saat itu. Kami telah sampai sejauh ini," katanya. "Sungguh luar biasa melihat orang tua kita berubah dan tumbuh dan dewasa dengan caranya sendiri."

Simu Liu bersyukur atas hubungan antara dia dan orang tuanya kembali membaik. Sementara itu, sebagai tambahan mentor awal Liu, aktor Ken Jeong mengungkapkan perkembangan diri Simu Liu. Dia telah berkembang menjadi panutannya, serta Liu selalu bangkit tiap ada kesempatan yang ada. Dan apa pun yang dilakukan Liu selanjutnya, dia tahu orang tuanya akan mendukungnya.

