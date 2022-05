Mulai Tur Dunia Bulan Depan, (G)I-dle Gelar Konser di Jakarta 27 Agustus 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-Pop, (G)I-dle akan memulai tur konser dunianya tahun ini di Seoul, Korea Selatan pada 18 dan 19 Juni 2022. Konser bertajuk 2022 (G)I-DLE World Tour [JUST ME ( )I-DLE] ini juga akan digelar di Jakarta pada 27 Agustus 2022.

(G)I-DLE merilis jadwal dan lokasi untuk konsernya mendatang mereka pada Kamis, 12 Mei tengah malam waktu Korea Selatan, melalui media sosial. Mulai dari Seoul, grup yang beranggotakan lima penyanyi perempuan ini akan melakukan perjalanan ke berbagai tempat di seluruh dunia untuk menyapa para penggemarnya, Neverland.

"Untuk bertemu Neverland di seluruh dunia, kami datang kepada Anda dengan 2022 (G)I-DLE World Tour [JUST ME ( )I-DLE]. JUST ME ( )I-DLE adalah tur dunia pertama kami. Karena kami sudah menunggu untuk waktu yang lama, hati kami sangat senang dan kami sangat mengharapkan ini," kata (G)I-DLE dalam video pengumuman.

Tur konser akan dimulai pada Sabtu, 18 Juni 2022 dan akan berlanjut hingga Oktober tahun ini. Para anggota (G)I-DLE yang berada di bawah naungan Cube Entertainment ini akan berangkat dari Seoul dan menuju Los Angeles, San Francisco, Seattle, Dallas, Houston, Chicago, New York, Atlanta, Santiago, Mexico, Monterrey, Jakarta, Manila, Tokyo, Singapura, dan masih banyak lagi.

"Kami sangat senang bertemu Neverland di seluruh dunia yang sebelumnya harus kami temui secara online. Untuk membalas Neverland yang telah lama menunggu kami, kami sedang mempersiapkan banyak hal dengan keras sekarang," kata (G)I-DLE.

(G)I-DLE memulai debutnya pada Mei 2018 dengan merilis lagu Latata. Grup ini awalnya beranggotakan enam orang, yaitu Soyeon, Miyeon, Minnie, Soojin, Yuqi, dan Shuhua. Namun Soojin memutuskan keluar pada 14 Agustus 2021. Nama (G)I-dle sendiri dalam bahasa Korea disebut Yeoja Aidel yang berarti anak perempuan.

