26 Tahun Menikah dengan Anies Baswedan, Fery Farhati Temukan Kekasih dan Teman

TEMPO.CO, Jakarta - Fery Farhati, istri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merayakan ulang tahun pernikahan mereka ke-26. Ia mengunggah video yang berisi kumpulan foto-foto mereka selama mendampingi Anies sebagai orang nomor satu di Jakarta.

Video itu diunggah bersama di akun Instagram Fery Farhati dan Anies Baswedan pada Rabu, 11 Mei 2022. Ia menggunakan latar lagu Reward yang dirilis Basia pada 1990. Lirik lagu itu menggambarkan semua yang dirasakan Fery menikah dengan Anies selama 26 tahun.

"I have you, a lover and a friend, You are everything I need. You are the sun the air I breathe. Without you, life wouldn't be the same. Please never go away. And if you go then don't forget to take me with you," demikian bunyi refrain lagu itu.

Kurang lebih, arti lagu itu, "Saya memilikimu, kekasih dan teman. Kamu adalah semua yang aku butuhkan. Kamu adalah matahari, udara yang aku hirup. Tanpamu, hidup tidak akan sama. Tolong jangan pernah pergi. Jika kamu pergi, jangan lupa untuk membawaku bersamamu."

Fery hanya memberikan keterangan satu kalimat pada unggahan foto-foto itu. "Happy anniversary." Unggahan ini disukai Anies yang saat ini sedang melakukan lawatan ke tiga negara Eropa selama delapan hari untuk membahas kerja sama MRT hingga Sister City.

Anies Baswedan dan Fery Farhati berfoto bersama anak-anak di hari ulang tahun Anies yang ke-52. Foto: Instagram Fery Farhati

Foto-foto yang diunggah Fery dalam sebuah video reels itu memperlihatkan ketika ia mendampingi suaminya salat Id di Jakarta International Stadium atau JIS pada 2 Mei 2022, ketika mengunjungi Kabupaten Kepulauan Seribu, atau saat melakukan kunjungan ke luar negeri. Salah satu foto yang romantis saat keduanya berpegangan tangan dengan latar Monas dan langit senja.

Tahun lalu, saat merayakan pernikahan perak, Anies mengajak istrinya makan di warung sea food pinggir jalan. Kemesraan pasangan suami istri yang memiliki empat anak itu terekam dalam unggahan Fery pada 17 Mei 2021.

"Duduk di warung makan. Menikmati hidangan sederhana. Membawa secarik kertas dengan garis timeline dan titik penanda 5 tahunan. Merancang rencana ke depan berdua. Sekolah, kembali ke kampus, membangun keluarga, mengembangkan diri, berdampak untuk masyarakat. Menjadi pegangan dan arah ketika biduk diterjang ombak," tulis Fery Farhati mengawali unggahan penuh cinta terhadap suaminya.

