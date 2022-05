Hwang In Youp Bakal Jumpa Fans di 5 Negara Asia, Termasuk Indonesia

Hwang In Youp menghadiri konferensi pers The Sound of Magic pada Selasa, 3 Mei 2022. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Hwang In Youp akan menggelar tur jumpa fans pertama di lima negara di Asia, termasuk Indonesia tahun ini. Aktor yang berada di bawah naungan Keyeast Entertainment ini akan bertemu para penggemarnya di Asia mulai 24 Juli hingga 10 September 2022.

"Hwang In Youp akan mengadakan '2022 HWANG IN YOUP 1st Fan Meeting Tour'," kata Keyeast Entertainment pada Rabu, 11 Mei 2022.

Lima negara yang sudah dipastikan adalah Korea Selatan, Singapura, Indonesia, Filipina, dan Thailand. "Pada tanggal 24 Juli (Minggu), ia akan mengadakan jumpa fans di lima negara, dimulai dengan Korea, Singapura, Indonesia, Filipina, dan Thailand,” kata Keyeast Entertainment.

Agensi telah mengunggah detail jadwal tur jumpa fans Hwang In Youp melalui poster terbaru di Instagram resmi mereka yang diunggah pagi ini. Dalam poster berlatar biru tersebut, Hwang In Youp memulai tur jumpa fans di Kwangwoon University, Donghae Arts Center, Seoul pada 24 Juli 2022. Dilanjutkan di Capitol Theatre, Singapura pada 30 Juli 2022.

Indonesia akan menjadi negara ketiga yang dikunjungi Hwang In Youp dalam tur jumpa fans kali ini. Dijadwalkan pada 6 Agustus 2022, aktor 31 tahun ini menggelar jumpa fans di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan. Kemudian dilanjutkan di New Frontier Theater, Manila, Filipina pada 20 Agustus 2022 dan terakhir di Central Plaza Central Chaengwattana, Bangkok, Thailand pada 10 September 2022.

Hwang In Youp dalam drama The Sound of Magic. Dok. Netflix.

"Kami berencana untuk membalas cinta para penggemar dengan mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada para penggemar luar negeri yang selalu memberikan cinta yang besar kepada Hwang In Youp. Karena ini adalah tur jumpa fans pertama kami, kami akan datang kepada kalian dengan penampilan yang beragam dan hangat, jadi tolong beri kami banyak minat dan dukungan," kata perwakilan dari Keyeast Entertainment.

Keyeast Entertainment masih belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai pembelian maupun harga tiket jumpa fans. Keyeast Entertainment memastikan akan segera mengumumkan informasi lengkapnya dalam waktu dekat.

Setelah debut sebagai model, Hwang In Youp melebarkan sayap ke dunia akting melalui serial web WHY: Why First Love Always Fails pada 2018. Kemampuan aktingnya semakin menjadi sorotan setelah membintangi The Tale of Nokdu, 18 Again dan True Beauty.

Terbaru, Hwang In Youp membintangi serial The Sound of Magic bersama Ji Chang Wook dan Choi Sung Eun. Ia berperan sebagai Na Il Deung, siswa sekolah menengah atas yang cerdas namun mendapatkan tuntutan dari orang tua soal masa depannya. The Sound of Magic tayang pada Jumat, 6 Mei 2022 di Netflix dengan total enam episode.

