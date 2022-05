Brian Kresna Putro Keluar dari Sheila on 7, Video Lebaran Tinggal Bertiga

TEMPO.CO, Jakarta - Penggebuk drum Sheila on 7, Brian Kresna Putro menyatakan diri keluar dari band yang sudah bersamanya selama 18 tahun. Kabar ini diketahui dari unggahan di Instagram Story Niko Al Hakim, yang menjadi sahabatnya, pada Selasa, 10 Mei 2022.

Niko mengunggah foto tangkap layar sebuah akun yang mengabarkan hengkangnya Brian dari band legendaris itu. "Hugsss abangku @briankresnaputro," tulisnya pada foto Brian yang berdiri di belakang drum dan tangannya dalam posisi hormat itu.

Pada akun Instagram resmi milik Sheila on 7, tidak diperoleh keterangan soal cabutnya Brian. Tapi, Brian sudah tidak ada dalam video lebaran yang diunggah manajemen Sheila on 7, empat hari lalu. Di video itu, Sheila on 7 hanya diwakili bertiga personel band dari awal berdiri pada 1996, yakni Akhdiat Duta Modjo atau Duta, Adam Muhammad Subarkah, dan Erros Candra.

"Hai, kami dari Sheila on 7 ingin mengucapkan taqoballahu minna wa minkum, taqobbal ya kariim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin," kata Duta Sheila on 7 yang diikuti Adam dan Erros. "Happy anniversary 26th," tulis manajemen Sheila on 7 pada unggahan video itu.

Sheila on 7. Foto: IG Sheila on 7.

Unggahan video itu seakan menegaskan bahwa Brian Kresna sudah tidak lagi menjadi bagian dari Sheila on 7. Hal ini dipertegas oleh catatan di laman Wikipedia tentang Sheila on 7. Terlihat di catatan itu sudah ada upaya pengeditan dengan menyebutkan personel Sheila on 7 tinggal tiga orang. Adapun mantan personel ada tiga, yakni Anton Widi Astanto, Saktia Ari Seno, dan Brian Kresna Putro.

Dari komentar yang muncul di unggahan video Sheila on 7 itu juga menyebut soal keluarnya Brian. "Mas Bri," tulis @khokho***. Ada juga yang berspekulasi alasan Brian keluar lantaran domisilinya kini di Jakarta, menyulitkan untuk latihan dan berkumpul dengan tiga personel lainnya yang memilih berkarya dari kota asal mereka, Yogyakarta. "Brian tinggal di Jakarta, sedangkan mereka bertiga di Jogja," tulis @ageng***.

Brian Kresna Putro sendiri sudah menanggalkan nama Sheila on 7 di belakang namanya. Hingga kisah Duta Sheila on 7 yang viral saat hendak melakuan Salat Id, Brian masih menggunakan nama So7 di belakang nama akunnya. Kemungkinan, ia belum lama keluar dari Sheila on 7.

