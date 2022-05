Totalitas Bio One Memerankan Sosok Gepeng di Srimulat: Hil yang Mustahal

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Bio One, akan turut serta membintangi film Srimulat: Hil yang Mustahal yang akan tayang paa 19 mei 2022. Ia berperan sebagai sosok Gepeng Srimulat. Untuk mendalami sosok Gepeng, Bio One pun rela menurunkan berat badannya secara drastis supaya makin terlihat dengan tokoh yang diperankannya itu.

Selain itu, Bio One juga melakukan berbagai riset hingga belajar bahasa Jawa demi perannya di film Srimulat itu. Tentunya, hal ini pun menarik perhatian warganet untuk mencari profil aktor satu ini. Berikut ulasan mengenai profil Bio One dilansir dari berbagai sumber.

Meski secara penampilan sangat terlihat perubahan fisiknya, Bio One mengaku bahwa berat badannya tak turun terlalu banyak. Ia mengaku bahwa berat badannya turun sekitar 9 kilogram. Instagram/boyvoyej

Aktris bernama lengkap Juan Bione Subiantoro merupakan kelahiran Palu, 1 Januari 1998. Bio One sempat menempuh pendidikan di SD Angkasa 04 Jakarta Timur, SMP Yadika 11 Jatinegara, dan SMA Ora et Labora Bumi Serpong Damai. Aktor berusia 24 tahun ini telah memulai karirnya sejak berusia lima tahun sebagai seorang model cilik. Bio One juga sempat terjun ke dunia tarik suara dengan merilis sebuah album pada 2003 silam.

Tak berpuas diri, Bio One lalu mencoba kemampuan aktingnya dengan membintangi sebuah sinetron berjudul Titipan Ilahi (2004). Sinetron ini sekaligus debut pertama Bio One sebagai aktor cilik. Setelah itu, berbagai tawaran membintangi sinetron pun mendatangi dirinya. Judul-judul sinetron yang pernah dibintanginya, seperti Momon (2009), Monyet Cantik 2 (2013), Ibrahim Anak Betawi (2013) dan masih banyak lagi.

Untuk mematangkan kemampuan aktingnya, aktor ini juga turut membintangi beberapa judul film. Beberapa judul film yang sempat dibintanginya, antara lain di antaranya Dealova (2005), Anak Ajaib (2008), Sule, Ay Need You (2012), Trinity, The Nekad Traveler (2017), Seteru (2017) dan Menunggu Pagi (2018). Film lain yang turut dibintangi oleh Bio One seperti Suara April (2019), Sin (Film Pendek) (2019), Rembulan Tenggelam di Wajahmu (2019), Rentang Kisah (2020), Hujan Di Balik Jendela (2021), Persahabatan Bagai Kepompong (2021).

Dua film lainnya yang dibintangi Bio One menunggu rilis, yaitu Balada Si Roy dan Srimulat: Hil yang Mustahal. Pada 2020 lalu, Bio One turut masuk sebagai nominasi kategori Pemeran Utama Pria Terpuji Film Bioskop dalam penghargaan Festival Film Bandung pada 2020.

