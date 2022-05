Dikabarkan Meninggal, Marshanda Tanggapi Santai dan Doakan Pembuat Konten

TEMPO.CO, Jakarta - Marshanda menanggapi konten pemberitaan yang menyebutnya telah meninggal. Ia mengunggah kembali tangkapan layar konten di YouTube berjudul "Usai Lebaran Marshanda Berduka, Meninggal Dunia Secara Mendadak" yang telah disaksikan lebih dari tujuh ribu kali.

Melihat konten tersebut, Marshanda menanggapinya dengan santai dan tidak mempermasalahkannya. Aktris 32 tahun ini justru mendoakan pembuat konten tersebut dan berharap bisa mendatangkan rezeki untuk keluarganya.

"INNALILLAHI.. INGAT! Judul konten yang SUPER CLICKBAIT KELAS BEGINI sah-sah aja (buat gue). KENAPA!? Karena gue doain viewers dan subscribers channel dia nambah banyak, tambah uang dari adsense atau endorse produk biar bisa ngasih makan keluarganya," tulis Marshanda di Instagram pada Jumat, 6 Mei 2022.

Marshanda mencoba melihat kejadian ini secara positif. Ia tidak ingin menghakimi pembuat konten tersebut karena tidak tahu masalah hidup apa yang sedang mereka lalui.

"Belum tentu niat orang itu 'jahat', karena bisa jadi kita ngga tau penderitaan yang mereka lalui saat mereka lagi ngelakuin hal yang secara kasat mata 'SADIS' atau pantas dibilang KEJAM. Ini gue ngomogin kasus apapun ya. Ga soal postingan ini doang," tulisnya.

Marshanda (Instagram/@marshanda99)

Ibu satu anak ini menuliskan doa untuk pembuat konten tersebut agar diberikan umur yang panjang dan bisa segera melewati kesulitan yang dialami. Marshanda juga tidak keberatan namanya digunakan jika memang mendatangkan berkah untuk orang lain.

"Anyway untuk para pembuat konten ini, semoga gue masih berumur panjang (jika emang qodarNya begitu), tapi gue kirim kasih sayang dan doa buat kesulitan yang kalian lagi alami. Kalo nama gue kebetulan jadi berkah buat kalian, mungkin ini yang namanya 'GOD WORKS IN MYSTERIOUS WAYS' to help you," tulisnya.

Tanggapan Marshanda ini langsung mendapat berbagai reaksi dari pengikutnya. Sebagian besar salut kepada sikap Marshanda. "Hanya wanita yang sudah membumi dan menyatu dengan alam beserta semua isinya yang bisa berlaku seperti ini," tulis @sito***. "Semangat Ca, kamu orang baik. Terus lah menjadi orang baik versi kamu sendiri," tulis @melisah***.

Namun ada juga yang menyarankan agar pemilik akun YouTube tersebut segera ditindaklanjuti karena sudah sering membuat konten tidak benar mengenai kabar artis meninggal. Marshanda juga ditanya oleh salah satu netizen mengenai keinginannya untuk melaporkan akun tersebut ke pihak berwajib. "Gaklah. Ga modelan begitu gue," tulis Marshanda di kolom komentar.

