5 Drama Korea dan Thailand Tayang di Viu Mei 2022, Ada Eve hingga Wannabe

Kehebohan yang tidak terduga terjadi pada Im Soo Hyang pada Woori the Virgin. Oh Woori berkencan dengan Detektif Lee Gang Jae (Shin Dong Wook). Selama berkencan, Woori mengatakan kalau ia ingin menjaga keperawanannya hingga hari pernikahan. Lee Gang Jae menghargai keinginan dari kekasihnya tersebut. Woori pergi ke dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Di sinilah keadaan mulai menjadi tidak terkendali.

Eve

Kerinduan para penggemar Seo Yea Ji akhirnya terjawab juga melalui drama teranyarnya di tahun 2022. Eve menjadi drama terbaru Seo Yea Ji pada tahun ini. Ia berperan sebagai Lee Ra El, seorang wanita yang tidak hanya memiliki penampilan menarik tetapi juga kecerdasan yang luar biasa. Perceraian Lee Ra El dengan anggota keluarga chaebol (keluarga kaya) menjadi skandal yang menghebohkan. Perceraian tesebut menjadi buah bibir banyak orang karena Lee Ra El mengajukan gugatan sebesar 2 triliun won.

Banyak pihak yang penasaran dengan alasan di balik perceraian ini. Eve mulai Kamis, 26 Mei 2022 di Viu. Eve dibintangi juga oleh aktor Park Byung Eun yang dikenal lewat drama Because This is My First Life dan Lee Sang Yeob yang menjadi member tetap dari acara televisi Sixth Sense.