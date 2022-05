Video Musik That That Psy dan Suga BTS Lampaui 100 Juta Penonton dalam Sepekan

Video Musik That That milik Psy dan Suga BTS disaksikan 100 juta kali setelah sepekan dirilis. Instagram/@42psy42.

TEMPO.CO, Jakarta - Video musik kolaborasi Psy dan Suga BTS, That That telah mencapai 100 juta penonton. Diunggah di kanal YouTube officialpsy, video musik That That disaksikan 100 juta kali hanya dalam waktu tujuh hari setelah dirilis.

Tercatat pada Jumat, 6 Mei 2022 sekitar pukul 18.21 waktu Korea Selatan, video musik That That yang diproduksi oleh Suga melampaui 100 juta penayangan di YouTube. That That sekarang menjadi video musik K-pop tercepat tahun 2022 yang mencapai angka 100 juta.

Video musik That That awalnya dirilis pada Jumat, 29 April 2022 pukul 6 sore. waktu Korea Selatan, artinya lagu tersebut hanya butuh tujuh hari dan 21 menit untuk mencapai tonggak sejarah tersebut. Video musik That That sendiri dibintangi oleh Psy dan Suga BTS.

That That merupakan video musik kedelapan Psy yang melampaui 100 juta penayangan setelah Gangnam Style, Gentleman, Hangover, Daddy, New Face, I LUV IT, dan Oppa is Just My Style, versi alternatif dari Gangnam Style yang menampilkan HyunA.

Psy dan Suga BTS berkolaborasi dalam lagu That That. Instagram/@42psy42.

That That juga telah memasuki tangga lagu British Official Singles, menyusul dominasinya di tangga musik domestik utama. Lagu tersebut memulai debutnya di No. 61 di Official Singles Chart Top 100 tanggal 6-12 Mei 2022, menurut situs Official Charts pada Jumat, 6 Mei 2022 waktu Inggris.

Ini menjadi single ketiga dari penyanyi-rapper Korea Selatan yang berada di tangga lagu setelah Gangnam Style dan Gentleman. Psy menduduki puncak tangga lagu pada 2012 untuk Gangnam Style dan mencapai No. 10 dengan Gentleman pada tahun berikutnya.

"Ini merupakan suatu kehormatan berada di @officialcharts Inggris lagi setelah Gangnam Style dan Gentleman. Terima kasih semuanya," tulis Psy di Instagram pada Sabtu, 7 Mei 2022.

That That adalah lagu utama dari album penuh kesembilan Psy yang berjudul Psy 9th, rilisan pertamanya dalam lima tahun. Suga BTS ambil bagian dalam lagu tersebut sebagai co-produser dan ikut bernyanyi bersama. Album Psy 9th terdiri dari 12 lagu yang semuanya diproduksi bekerja sama dengan beberapa musisi terbesar K-Pop.

SOOMPI | YONHAP NEWS

