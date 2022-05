Bintang Serial Friends, Mike Hagerty Meninggal dalam Usia 67 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Mike Hagerty meninggal dalam usia 67 tahun di Los Angeles, Amerika Serikat pada Kamis, 5 Mei 2022 waktu setempat. Ia dikenal berperan sebagai pengawas gedung bernama Mr. Treeger dalam sitkom Friends.

"Keluarga #FRIENDS berduka atas meninggalnya Mike Hagerty, Mr. Treeger kami. Pikiran kami bersama keluarga, teman, kolega, dan penggemarnya. Ini satu tarian terakhir!" tulis akun Instagram Friends pada Sabtu, 7 Mei 2022. Unggahan tersebut dilengkapi dengan potongan video adegan Mike Hagerty di Friends saat berdansa.

Kabar duka ini juga disampaikan oleh Bridget Everett yang pernah bermain dengan Mike Hagerty di serial Somebody Somewhere. "Dengan sangat sedih, keluarga Michael G. Hagerty mengumumkan kematiannya kemarin di Los Angeles. Seorang aktor karakter yang dicintai, cintanya pada kampung halamannya di Chicago dan keluarganya adalah landasan hidupnya," tulis Bridget Everett di Instagram pada Sabtu, 7 Mei 2022.

Mike Hagerty meninggalkan seorang istri bernama Mary Kathryn. "Dia akan sangat dirindukan," tulisnya.

Pada ungggahan berikutnya, Bridget Everett mengenang momen pertemuannya dengan Mike Hagerty beberapa tahun lalu. "Saya menyukai Mike begitu bertemu denganya. Dia sangat spesial. Hangat, lucu," tulis Bridget Everett. Mike Hagerty dikatakan sangat dicintai oleh seluruh pemain dan kru Somebody Somewhere.

Keluarga besar HBO yang menayangkan Somebody Somewhere, juga mengungkapkan rasa kehilangannya atas kepergian Mike Hagerty. "Kami sangat berduka atas meninggalnya Mike Hagerty secara tiba-tiba. Sebagai anggota keluarga HBO selama bertahun-tahun, peran terakhirnya sebagai ayah Bridget Everett di Somebody Somewhere menunjukkan bakat istimewanya untuk membawa hati ke sebuah pertunjukan," tulis HBO di Instagram.

Disebutkan bahwa pengalaman bekerja bersama Mike Hagerty membawa kebahagiaan untuk seluruh tim produksi. Kehangan dan kebaikan Mike Hagerty akan selalu dikenang oleh mereka. "Kami mengirimkan belasungkawa terdalam kami kepada keluarga dan teman-temannya," tulis HBO.

Mike Hagerty memulai kariernya sebagai aktor dalam film petualangan The Timber Tramps pada 1973. Ia terus melanjutkan kariernya dengan membintangi sejumlah film dan serial televisi. Mike Hagerty pernah muncul di Star Trek: The Next Generation, Lucky Louie, Grey's Anatomy, dan terbaru Somebody Somewhere yang tayang perdana di HBO pada 16 Januari 2022.

Baca juga: James Michael Tyler, Barista di Serial Friends Meninggal karena Kanker Prostat

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.