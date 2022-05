Kim Tae Ri Raih Dua Piala Baeksang Arts Awards 2022, Termasuk Aktris Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Kim Tae Ri membawa pulang dua piala Baeksang Arts Awards ke-58 yang digelar di KINTEX Hall Ilsan, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada Jumat, 6 Mei 2022. Kim Tae Ri menang sebagai Aktris Terbaik untuk kategori Televisi berkat perannya di Twenty Five Twenty One dan Penghargaan Popularitas TikTok.

Dalam kategori Aktris Terbaik untuk drama televisi, Kim Tae Ri bersaing dengan Kim Hye Soo (Juvenile Justice), Park Eun Bin (The King’s Affection), Lee Se Young (The Red Sleeve), dan Han So Hee (My Name). Saat namanya diumumkan sebagai pemenang, berdiri dari tempat duduknya sambil menutupi mulutnya karena terkejut sekaligus terharu. "Saya tidak pernah berpikir saya bisa menerimanya, dan saya tidak pernah berpikir saya akan melakukannya," kata Kim Tae Ri.

Aktris 32 tahun ini mengatakan bahwa karakternya sebagai atlet anggar Na Hee Do di Twenty Five Twenty One telah memberikannya pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga untuk hidupnya. Kim Tae Ri sangat bersyukur sekaligus senang atas penghargaan yang didapatkannya. Ia mengaku akan terus berusaha menjadi aktris yang lebih baik lagi.

Kim Tae Ri dalam drama Korea Twenty Five Twenty One. Dok. Netflix.

"Rasanya sangat menyenangkan untuk menerima banyak cinta, menerima hadiah utama, dan diberi selamat oleh semua orang yang bekerja keras untuk drama ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Saya akan terus bekerja keras untuk menjadi aktris yang baik. Saya sangat, sangat berterima kasih. Saya akan mendedikasikan penghargaan ini untuk Twenty Five Twenty One," kata Kim Tae Ri.

Sementara, Penghargaan Popularitas TikTok ditentukan oleh pilihan penggemar. Kim Tae Ri sangat berterima kasih kepada penggemarnya yang telah berjuang untuk mendapatkan suara terbanyak hingga akhirnya ia keluar sebagai pemenang tahun ini. "Para penggemar berperang. Terima kasih kepada semua orang yang telah memilih dengan keras. Itu membuatku menjadi orang yang lebih keren. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Twenty Five Twenty One dan kepada Na Hee Do,"katanya.

Baeksang Arts Awards merupakan penghargaan terbesar bagi pelaku industri seni khususnya untuk kategori televisi, film layar lebar, maupun teater. Sejak pandemi Covid-19 dua tahun lalu, Baeksang Arts Awards digelar tanpa penonton. Tahun ini, Baeksang Arts Awards untuk pertama kalinya kembali dihadiri penonton dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

Kim Tae Ri pertama kali masuk nominasi Baeksang Arts Awards pada 2017 sebagai Aktris Pendatang Baru Terbaik untuk film The Handmaiden. Tahun berikutnya, Kim Tae Ri kembali masuk nominasi Aktris Terbaik untuk film Little Forest. Pada 2018, Kim Tae Ri juga dinominasikan sebagai Aktris Terbaik kategori televisi untuk serial Mr. Sunshine. Tahun ini, Kim Tae Ri akhirnya memenangkan dua pengharagaan sekaligus di Baeksang Arts Awards 2022.

XPORTS NEWS | OSEN

