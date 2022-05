Dilarikan ke RS Akibat Henti Jantung, Kang Soo Yeon Alami Pendarahan Otak

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Kang Soo Yeon dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan tak sadarkan diri dengan kondisi henti jantung di kediamannya pada Kamis, 5 Mei 2022. Setelah menerima perawatan di rumah sakit, Kang Soo Yeon didiagnosis mengalami pendarahan otak.

"Terima kasih atas semua perhatian Anda. Aktris Kang Su Yeon saat ini menerima perawatan di rumah sakit karena pendarahan otak," kata perwakilan dari pihak Kang Su Yeon pada Jumat, 6 Mei 2022.

Kang Soo Yeon dijadwalkan untuk menjalani operasi darurat segera setelah dirawat di rumah sakit. Diketahui bahwa operasi akan diputuskan setelah memantau kondisinya. Namun, pihak rumah sakit dan keluarga Kang Soo Yeon tidak melakukan kontak apapun dengan media maupun pihak luar, sehingga tidak diketahui secara pasti bagaimana kondisi Kang Soo Yeon saat ini.

"Kami sedang memantau untuk melakukan operasi. Kami dengan sungguh-sungguh meminta pemulihan dan stabilitas Kang Soo Yeon," kata perwakilan Kang Soo Yeon.

Menurut pemadam kebakaran dan polisi setempat, Kang Soo Yeon pingsan dengan kondisi henti jantung setelah mengeluh kesakitan di rumahnya di Gangnam, Seoul sekitar pukul 17.48 waktu Korea Selatan. Menurut laporan News1, penyelenggara Festival Film Internasional Gangneung Kim Dong Ho mengatakan bahwa Kang Soo Yeon dipindahkan dari ruang gawat darurat ke unit perawatan intensif pada hari yang sama.

"Dia belum sadar kembali, dan keluarga tampaknya belum dapat memutuskan apakah akan menjalani operasi atau tidak," kata Kim Dong Ho.

Sutradara Im Kwon Taek yang menjadikan Kang Soo Yeon sebagai bintang dunia, juga dikabarkan panik setelah mendengar kabar tersebut. Sutradara Yeon Sang Ho, yang menyutradarai Jung-E di Netflix, sebuah film comeback untuk Kang Soo Yeon setelah sembilan tahun, juga berharap Kang Soo Yeon segera pulih.

Kang Soo Yeon memulai debutnya sebagai aktris cilik. Ia memberikan kontribusi besar bagi sejarah film Korea Selatan dengan memenangkan Penghargaan Aktris Terbaik di Festival Film Venesia (1987) untuk perannya dalam film Sister dan Penghargaan Aktris Terbaik di Festival Film Moskow (1989) untuk perannya dalam film Azeaze Barrage.

Kang Soo Yeon juga tampil dalam berbagai karya seperti The Road to Racetrack (1991), Blue in You (1993), dan Rainbow Trout (2000). Dari 2015 hingga 2017, ia juga menjabat sebagai direktur eksekutif Festival Film Internasional Busan. Kang Soo Yeon baru-baru ini menyelesaikan syuting untuk film baru Jung-E. Bergenre sci-fi, film tersebut akan dirilis di Netflix pada paruh kedua tahun ini.

