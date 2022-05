The Sound of Magic Tayang Hari Ini, Simak 5 Fakta Menarik yang Wajib Diketahui

The Sound of Magic. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Korea terbaru, The Sound of Magic mulai tayang hari ini, Jumat, 6 Mei 2022 di Netflix. Disutradarai oleh Kim Sung Youn, The Sound of Magic menampilkan Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, dan Hwang In Youp.

Serial musik fantasi ini mengisahkan Yoon Ah Yi, seorang gadis yang merelakan mimpinya akibat tekanan hidup, dan Na Il Deung, seorang remaja laki-laki yang dituntut untuk mewujudkan mimpinya. Pertemuan keduanya dengan seorang pesulap misterius bernama Ri Eul justru berakhir pada sebuah kisah tak terduga yang menakjubkan.

Pada acara konferensi pers yang digelar pada Selasa, 3 Mei 2022, sutradara Kim Sung Youn dan para pemain menyampaikan hal-hal menarik seputar

The Sound of Magic. Berikut lima fakta menarik yang perlu diketahui sebelum menyaksikan The Sound of Magic.

Pesan yang ingin disampaikan Sutradara Kim Sung Youn menjelaskan bahwa ia ingin mempertanyakan arti menjadi dewasa dan memiliki kehidupan yang bahagia melalui The Sound of

Magic. Selain itu, serial ini juga memungkinkan adanya perbincangan antara orang dewasa dan anak-anak. “Saat membaca kembali cerita aslinya setelah mendapatkan hak adaptasi, saya tersentuh dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Setelah mempertimbangkan bahwa banyak orang akan merasa terhubung dengan kisah anak yang kehilangan mimpi akibat kemiskinan, saya menyesuaikan cerita agar cocok dengan perubahan di masyarakat," katanya. Para pemain dan karakter yang memikat Salah satu daya tarik The Sound of Magic adalah para karakternya yang memikat dan chemistry yang kuat dari para pemainnya. Ji Chang Wook berperan sebagai seorang pesulap misterius yang ingin terus berjiwa anak-anak. “Saya harus mengingat kembali kepolosan masa kecil yang telah hilang seiring bertambahnya usia, serta ketulusan mimpi yang pernah saya miliki saat masih anak-anak. Menurut saya, proses mengingat kembali adalah bagian terpenting dari membawakan karakter Ri Eul," kata Ji Chang Wook. The Sound of Magic. Dok. Netflix. Choi Sung Eun berperan sebagai seorang remaja bernama Yoon Ah Yi yang terpaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. “Ketika berakting, saya memikirkan apakah penonton dapat merasa terhubung dengan Yoon Ah Yi.Saya dapat membayangkan sisi baru saya terungkap ketika bekerja dengan sutradara Kim Sung Youn," kata Choi Sung Eun. Hwang In Youp berperan sebagai Na Il Deung, seorang remaja yang dipaksa untuk mewujudkan mimpi orang tuanya. “Na Il Deung begitu menawan, namun kesulitan dalam menunjukkan emosinya. Saya berusaha memahami karakter dari seseorang yang mencoba menemukan apa yang sebenarnya ia sukai dan inginkan," kata Hwang In Youp. Elemen musik Tidak hanya ceritanya yang dapat diresapi penonton, The Sound of Magic juga siap menghadirkan berbagai keajaiban, skoring musik, dan koreografi yang akan semakin memeriahkan serial ini. Pengarah musik Park Sung Il dari Itaewon Class dan My Mister, penulis lirik Kim Eana, koreografer Hong Se Jeong dari musikal Phantom dan The Man Who Laughs, serta pesulap Lee Eun Gyeol turut bergabung dalam tim produksi untuk menghadirkan drama musikal fantasi yang tiada duanya. “Saya ingin menyampaikan pikiran Yoon Ah Yi seperti apa adanya. Saya memikirkan komponen yang tepat untuk menggambarkan emosinya dan akhirnya menuntun saya ke elemen musikal dalam serial ini,” ujar sang sutradara. Hwang In Youp dalam drama The Sound of Magic. Dok. Netflix. Pujian dari para pemain Ji Chang Wook harus belajar dan berlatih berbagai trik sulap selama tiga bulan untuk memainkan karakter Ri-eul. Namun bagi sang aktor, The Sound of Magic merupakan sebuah tantangan yang terasa seperti hadiah. “Saya senang dapat menjadi bagian dari proyek ini,” ujarnya. Hal serupa juga disampaikan oleh Choi Sung Eun yang harus berakting dan bernyanyi secara bersamaan untuk pertama kalinya. “Lirik lagu ditulis dengan begitu baiknya sehingga dapat membantu saya memahami beberapa emosi Yoon Ah Yi yang belum terhubung dengan saya. Ini adalah salah satu daya tarik dari sebuah drama musik fantasi, dan saya bersyukur dapat bergabung dengan proyek ini," katanya. Di sisi lain, Hwang In Youp memuji skoring musik dan berbagai latar menakjubkan yang sesuai dengan musiknya, “Ini menjadi jenis tantangan baru yang dihadapi oleh berbagai pihak yang terlibat, namun banyak meninggalkan kenangan-kenangan bahagia bagi saya," katanya. Hal-hal yang dapat dinantikan Sang sutradara dan para pemain menyampaikan hal-hal yang dapat dinantikan dari The Sound of Magic. “Anda akan dibuat terkenang akan kepolosan dan mimpi masa kecil yang mungkin sempat hilang ketika beranjak dewasa,” ujar Ji Chang Wook. Choi Sung Eun menambahkan, “Serial ini akan memberikan keberanian dan harapan bagi Anda untuk bermimpi kembali.” Hwang In Youp pun turut berkomentar bahwa The Sound of Magic memiliki kisah yang menghangatkan hati dan dapat dipahami oleh para penonton.

