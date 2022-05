Joanna Alexandra Peringati Setahun Raditya Oloan Meninggal, Tak Merasa Sendirian

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Joanna Alexandra bersama keluarga besarnya memperingati setahun suaminya, Raditya Oloan meninggal. Mereka berkumpul mengelilingi makam Raditya yang berada di San Diego Hills, tepat di satu tahun kepergiannya karena terserang badai sitokin setelah paparan Covid-19, Jumat, 6 Mei 2022.

Ibunda Joanna Alexandra, Nina Kairupan, mengunggah video saat putrinya memimpin upacara peringatan setahun menantunya kembali ke pangkuan Tuhan itu, di halaman Instagramnya, setengah jam lalu. Terlihat Joanna, yang kini mengikuti jejak suaminya menjadi pendeta, jauh lebih tegar dan banyak tertawa.

"Terima kasih banget, melihat wajah-wajah kalian di sini bikin aku semakin mantap, semakin yakin baha keluarga aku enggak akan pernah sendirian," kata dia kepada kerabat, sahabat, dan saudara yang rela datang ke San Diego Hills dari Jakarta ke Karaang. Mereka berpayung untuk melindungi terik yang menyengat di kepala.

Aktris yang bertemu dengan Raditya saat sama-sama membintangi fillm Catatan Akhir Sekolah itu menyadari suaminya sudah kembali setahun. "Masih ada bertahun-tahun lagi bahkan selamanya, tidak akan bisa melihat wajah Daddy lagi, but I see his face on all you guys, jadi tiap lihat muka kalian yah... daddy," katanya.

Joanna Alexandra dan mendiang suaminya, Raditya Oloan. Foto: Instagram Joanna Alexandra.

Joanna terharu, para kerabat datang dari berbagai kota untuk menghormati Raditya Oloan dan keluarganya yang begitu mereka cintai. "Dari Semarang, Palu, Surabaya, Menado, Kupang, Bekasi, Kuningan, semua thank you banget," katanya. Ia seperti mendapatkan kekuatan dengan kedatangan mereka.

Nina pun menguatkan putrinya dengan menulis keterangan unggahan di video yang diunggahnya itu. "Jadilah kuat. Meneguhkan hati. Jangan terintimidasi. Jangan berpikir dua kali karena Tuhan, Tuhanmu, sedang berjalan di depanmu. Dia ada di sana bersamamu. Dia tidak akan mengecewakan Anda, dia tidak akan meninggalkanmu.”

Saat merayakan ulang tahunnya ke-35 pada 23 April 2022, Joanna Alexandra tak bisa menutupi rasa haru kala dikado bantal bergambar suaminya. Ia memeluk erat bantal itu dan menangis untuk meluapkan rindu. Putra tertuanya, Zuriel Paris Jedidiah Panggabean, lalu datang memeluk dan menguatkan ibunya.

Sejak suaminya meninggal, Joanna Alexandra memilih menepi dari media sosial. Kabar mengenai dirinya dan keempat anaknya selalu diunggah ibunya. Salah satunya, saat Joanna untuk pertama kalinya ke berani keluar kota sendiri sepeninggal suaminya, ke Palu untuk melakukan pelayanan. Kepada jemaatnya, Joanna mengaku dipilih Tuhan untuk meneruskan jejak Raditya.

