Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Ingin ke Lokasi Syuting Doctor Strange 2

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan, Darius Sinathrya dan Donna Agnesia mengungkapkan keinginannya untuk bisa berkunjung ke lokasi syuting Doctor Strange in the Multiverse of Madness di New York, Amerika Serikat. Keduanya berharap dalam waktu dekat ini bisa keinginan tersebut dapat terealisasi.

"Kalau lagi nonton filmnya aku langsung ngebayangin gimana ya kalau sampai bisa datang langsung ke New York lihat langsung tempat syutingnya mereka, pasti seru banget," kata Donna saat menghadiri acara nonton bareng Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Jakarta Selatan pada Kamis, 5 Mei 2022 yang digelar oleh Shell Indonesia.

Darius dan Donna sendiri merupakan Brand Ambassadors Shell Indonesia. Acara nonton bareng Doctor Strange in The Multiverse of Madness ini juga merupakan acara pembuka menjelang tur eksklusif ke New York yang terinspirasi dari film Doctor Strange bagi lima orang pemenang promo spesial Shell yang berlangsung hingga akhir Juni 2022.

Harapan bisa datang ke lokasi syuting Doctor Strange juga diungkapkan oleh Darius. "Mudah-mudahan para pelanggan dari Shell Indonesia sendiri bisa dapat pengalaman itu nanti," kata Donna. "Mungkin ditemani sama kita juga nanti," kata Darius yang kemudian diamini oleh Donna. "Itu pasti pengalaman yang luar biasa bisa datang langsung ke set Doctor Strange in the Multiverse of Madness," kata Donna.

Dalam acara tersebut, Darius dan Donna juga sengaja mengajak ketiga anak mereka yang merupakan penggemar film Marvel untuk menonton bersama. Darius mengaku kagum dengan keseluruhan dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

"Ini satu cinematic universe yang keren banget ya, plot ceritanya enggak ketebak dengan teknologi CGI yang luar biasa dan aktingnya juga enggak perlu diragukan lagi. Anak-anak bisa dapat pengalaman yang begitu hebat," kata Darius.

Donna Agnesia sempat hampir meneteskan air mata karena terharu dengan kisah Wanda Maximoff yang diperankan oleh Elizabeth Olsen. Di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, memperlihatkan bagaimana hubungan Wanda dengan dua putranya. "Kalau sudah urusan ibu dan anak agak suka terharu , pasti ikut merasakan," kata Donna.

Sepanjang film, Darius terus dibuat penasaran dengan kelanjutan aksi dari para karakter untuk mengatasi situasi maupun memperbaiki masalah yang ada. Menurutnya Doctor Strange in the Multiverse of Madness selain menjadi hiburan untuk menikmati waktu berkualitas bersama keluarga, juga memberikan pelajaran berharga bagi anak-anaknya.

Sebagai orang tua, Darius Sinathrya dan Donna Agnesia terbiasa untuk selalu mengajak ketiga anaknya diskusi setelah menonton film. "Poin yang cukup baik untuk anak-anak belajar bagaimana di tengah masalah apapun selalu ada jalan keluar asal kita tetap punya niat yang baik dan semangat untuk mencari solusi supaya masalahnya bisa selesai," kata Darius.

