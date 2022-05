Disebut Mirip, Anderson Paak Ganti Profil Akun Instagram dengan Foto Pak Tarno

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper Amerika Serikat, Anderson Paak termasuk menjadi salah satu yang disorot dalam Met Gala 2022 di Meterpolitan Museum of Art, New York pada Senin, 2 Mei 2022 waktu Amerika. Gayanya menari sungguh menarik perhatian. Berkat gayanya, ia diganjar sebagai The Best Dressed Man.

Penampilan Anderson Pak tak hanya disorot publik Amerika Serikat. Di Indonesia, dandanannya saat menghadiri Met Gala itu langsung mengingatkan kepada Pak Tarno, pesulap Indonesia.

Nama Pak Tarno pun kemarin bertengger di trending topic Titter Indonesia. Banyak netizen yang salah mengira Pak Tarno benar-benar sudah sukses menembus industri hiburan Amerika Serikat lantaran wajah, penampilan, dan busana Anderson Paak benar-benar seperti bocah kembar. Mereka berpikir Anderson Paak itu adalah Pak Tarno yang menghadiri Met Gala 2022.

“Aku sungguh berpikir Pak Tarno diundang ke Met Gala,” cuit @ackk***. “Anderson Paak di Met Gala mirip Pak Tarno,” cuit @shitty***. “Gak ada yang tahu kalau Pak Tarno ikutan Met Gala,” cuit @ataper***. “Penonton Met Gala terhibur karena Anderson. Malah dapat The Best Dressed Man,” cuit @Arni_G***.

BTS bertemu Anderson .Paak di konser Permission To Dance On Stage, Los Angeles pada Sabtu, 27 November 2021. Foto: Instagram/@anderson._paak.

Rupanya, cuitan tentang Anderson Paak mirip dengan Pak Tarno, terdengar sampai di New York. Anderson Paak mengetahui gaya dan penampilannya menjadi perhatian netizen Indonesia dan menyebutnya jelmaan Pak Tarno.

Ia pun mengunggah ajah Pak Tarno di Instagram Storynya. “Ini yang kalian semua terus katakan mirip aku,” tulisnya. Tak sekadar mengunggah foto Pak Tarno di Instagram Storynya. Anderson Paak juga mengganti gambar profilnya dengan foto Pak Tarno yang benar-benar mirip dengannya itu.

Anderson Paak terlahir dengan nama Brandon Paak Anderson. Sebagai penyanyi, rapper, produser musik, hingga drummer, ia langganan memenangkan penghargaan tertinggi dunia di bidang musik, yakni Grammy Awards selama empat tahun berturut-turut sejak 2019 pada berbagai kategori.

