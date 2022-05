Johnny Depp Batal Dapat Rp 326 Miliar dari Pirates of the Caribbean 6

TEMPO.CO, Jakarta - Johnny Depp batal membintangi Pirates of the Caribbean 6 akibat pernyataan mantan istrinya, Amber Heard soal dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada 2018. Johnny Depp seharusnya mendapatkan 22,5 juta dolar AS atau setara dengan Rp 326 miliar jika tetap berperan sebagai Jack Sparrow di film Disney tersebut.

Perwakilan agensi Johnny Depp di Creative Artists Agency, Jack Whigham bersaksi bahwa artikel yang diterbitkan pada Desember 2018 di Washington Post memiliki dampak yang sangat besar bagi karier Johnny Depp. "Setelah opini tersebut, (Disney) tidak mungkin memberinya film,” kata Whigham.

Johnny Depp menggugat Amber Heard sebesar 50 juta dolar AS atau Rp 725 miliar atas kasus pencemaran nama baik. Johnny Depp menuduh Amber Heard telah menghancurkan kariernya dengan tuduhan palsu tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Peridangan sudah memasuki pekan keempat pada hari Senin, 2 Mei 2022. Pihak Johnny Depp masih terus memanggil saksi untuk mendukung klaimnya. Pihak Amber Heard belum mulai menunjukkan bukti, dan diharapkan dia nantinya akan menceritakan versinya sendiri di persidangan.

Aktor Hollywood Johnny Depp saat memerankan perannya dalam film Pirates of the Caribbean. FIlm yang menceritakan tentang bajak laut ini pertama kali ditayangkan pada tahun 2003 dan hingga kini film bajak laut ini sudah terdapat 5 seri. sideshowtoy.com

Pada pemeriksaan silang dengan salah satu pengacara Amber Heard, Whigham mengatakan bahwa bayaran Rp 326 miliar hanya kesepakatan lisan dengan Disney dan produser Pirates of the Caribbean, Jerry Bruckheimer, tetapi tidak ditulis dalam kontrak. Dia juga mengatakan bahwa, pada musim gugur 2018, sebelum opini Amber Heard diterbitkan, kepala film Disney, Sean Bailey tidak berkomitmen untuk mengembangkan film Pirates of the Caribbean 6 dengan Johnny Depp.

"Itu tren buruk di akhir musim gugur atas nama Disney, tapi Jerry Bruckheimer dan saya melobi untuk mewujudkannya. Jadi kami punya harapan," kata Whigham. "Dan menjadi sangat jelas pada awal 2019 itu sudah berakhir."

Whigham yang telah bekerja dengan Johnny Depp sejak Oktober 2016 membeberkan pemasukan sang aktor selama membintangi berbagai film Hollywood terakhirnya. Dia mengatakan Johnny Depp mendapatkan 8 juta dolar untuk City of Lies, 10 juta dolar untuk Murder on the Orient Express, dan 13,5 juta dolar untuk Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Johnny Depp menjalani syuting seluruh film tersebut pada 2017.

Amber Heard meninggalkan ruang sidang setelah akhir hari persidangan selama persidangan pencemaran nama baik mantan suaminya Johnny Depp terhadapnya, di Fairfax County Circuit Courthouse di Fairfax, Virginia, AS, 27 April 2022. Amber dan Johnny resmi bercerai pada tahun 2017 lalu, namun sejumlah fakta mengejutkan bermunculan di persidangan, termasuk fakta bahwa Amber Heard melakukan KDRT terhadap Johnny Depp. REUTERS/Jonathan Ernst

Pada musim gugur 2018, Johnny Depp menghasilkan 1 juta dolar untuk Waiting for the Barbarians, sebuah film independen, dan dia ditetapkan menerima 3 juta dolar untuk Minamata, film independen lainnya, yang akan syuting pada awal 2019. Akibat isu yang beredar, Johnny Depp harus menyerahkan sebagian dari kompensasinya untuk menyelamatkan proyek tersebut dan tidak muncul dalam film sejak itu.

Menutup kesaksiannya pekan lalu, Johnny Depp yang telah mengatakan beberapa kali di bawah sumpah bahwa dia tidak pernah memukul Amber Heard atau wanita mana pun. Dia telah bersaksi bahwa tujuannya adalah kebenaran dan berusaha untuk membersihkan namanya dalam persidangan ini.

Johnny Depp akan menyelesaikan kesaksiannya pada Selasa, 3 Mei 2022 dan pihak Amber Heard akan mulai memberikan pembelaan. Amber Heard diketahui telah menyewa firma humas baru karena terguncang dengan pemberitaan buruk tentangnya seputar kasus dengan Johnny Depp. Dalam persidangan sebelumnya, psikolog Shannon Curry mendiagnosis Amber Heard mengidap gangguan kepribadian ambang dan gangguan kepribadian histrionik.

