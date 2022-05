Reaksi Ryan Reynolds Terpesona dengan Perubahan Blake Lively di Met Gala 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan, Ryan Reynolds dan Blake Lively berhasil mencuri perhatian saat menghadiri Met Gala 2022 yang digelar di Metropolitan Museum of Art di New York, Amerika Serikat pada Senin, 2 Mei 2022. Ryan Reynolds tertangkap kamera menunjukkan ekspresi terpesona dengan penampilan Blake Lively yang mendadak berubah di karpet merah.

Datang bersama, Blake Lively menggandeng mesra tangan Ryan Reynolds. Mereka berpose ke banyak kamera yang ada disekitarnya. Sampai akhirnya Ryan Reynolds memberikan jarak ke Blake Lively yang tetap berdiri di tangga sebelum masuk ke gedung acara.

Blake Lively dibantu dengan beberapa asisten melepaskan ikatan gaunnya. Penampilan Blake Lively seketika berubah, bagian ekor gaunnya yang awalny berwarna rose gold menjadi berwarna biru cerah. Ryan Reynolds terkejut sampai mulutnya terbuka lebar ketika melihat perubahan gaun istrinya. Bintang Deadpool itu kemudian memberikan tepukan tangan keras sambil tersenyum ke arah Blake Lively di tengah-tengah awak media yang hadir di karpet merah Met Gala 2022.

Reaksi Ryan Reynolds tersebut langsung viral di media sosial dan menjadi trending topic di Twitter sejak pagi tadi. Netizen yang didominasi oleh perempuan mengaku iri melihat bagaimana Ryan Reynolds menunjukkan cintanya kepada Blake Lively.

"Saya berharap seseorang melihat saya seperti Ryan memandang Blake," cuit @CIdd***. "Lihatlah dia sangat bangga dan pasti merasa pria paling beruntung di planet ini," cuit @Niti***. "Senyumnya. Sepertinya dia melihatnya berjalan ke altar pernikahan untuk pertama kalinya," cuit @two***.



Blake Lively sengaja mempersiapkan gaun yang sesuai dengan dress code Met Gala, Gilded Glamour, terinspirasi era 1800-an. Ia ingin mewujudkan keagungan Gilded Age New York dengan gaun yang dikenakan. Pilihan warnanya adalah untuk mewakili penuaan yang dialami tembaga dari waktu ke waktu.

"Saya pikir alih-alih mencari mode untuk memengaruhi gaun, saya melihat arsitektur Kota New York dan bangunan klasik," kata Blake Lively kepada wartawan di karpet merah. Ia bekerja sama dengan toko perhiasan Lorraine Schwartz untuk membantunya.

"Draping itu (mewakili( Patung Liberty, ditambah mahkota yang memiliki tujuh tingkatan, Patung Liberty memiliki tujuh sinar yang mewakili sinar matahari dan kemudian juga tujug lautan dan benua yang mewakili keramahan, inklusivitas, dan kebebasan,” katanya.

Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds, dan Lin-Manuel Miranda akan menjadi tuan rumah sebagai co-chair resmi Met Gala 2022. Desainer Tom Ford, kepala Instagram Adam Mosseri, dan Anna Wintour dari Vogue akan melanjutkan peran mereka sebagai ketua bersama kehormatan acara tersebut.

