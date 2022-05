Tujuan Ahn Hyo Seop dan Manajernya Dirikan Agensi Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Ahn Hyo Seop bersama manajernya mendirikan agensi baru bernama The Present Company. Manajernya telah lama bekerja dengan Ahn Hyo Seop, sejak sebelum debutnya.

Sebagai agensi baru, The Present Company memiliki tujuan yaitu, "kita yang hidup di masa sekarang, kegembiraan dalam menciptakan hari ini".

Direktur Pelaksana The Present Company, Kim Min Ji berharap agensi baru ini dapat membawa kebahagiaan untuk publik. "Kami ingin berbagi kegembiraan dan semangat untuk publik dalam arti 'mari hidup di masa sekarang yang diberikan sebagai hadiah'," kata Kim Min Ji pada Senin, 2 Mei 2022.

Ahn Hyo Seop Ahn berperan sebagai Kang Tae Moo, CEO generasi ketiga dari sebuah konglomerat, di Business Proposal. Drama tersebut berakhir dengan popularitas yang tinggi. Ahn Hyo Seop dan para pemain lainnya dinilai berhasil menciptakan karakter yang menarik hingg drama ini naik ke posisi kedua di peringkat dunia Netflix.

Ahn Hyo Seop dan Kim Sejeong dalam drama Korea Business Proposal. Dok. SBS.

Memerankan karakter seperti Kang Tae Mu membuat Ahn Hyo Seop tertantang dan ingin membintangi drama komedi romantis. "Ada banyak adegan lucu dan menyegarkan yang dapat dilihat dalam komedi romantis. Karena Business Proposal dan peran Kang Tae Mu adalah tantangan baru bagi saya," katanya.

Setelah memulai debutnya dengan Splash Splash Love, Ahn Hyo Seop membintangi banyak proyek terkenal termasuk 30 But 17, Abyss, Dr. Romantic 2, dan Lovers of the Red Sky. Ahn Hyo Seop semakin mencuri perhatian setelah membintangi Business Proposal bersama Kim Sejeong.

Saat ini Ahn Hyo Seop sedang bersiap-siap untuk drama mendatangnya A Time Called You, yang merupakan sebuah remake dari serial Taiwan berjudul Someday or One Day. Ahn Hyo Seop akan memerankan dua karakter sekaligus, yaitu Gu Yeon Jun, kekasih Jun Hee (Jeon Yeo Been), dan Nam Si Heon, laki-laki misterius dari tahun 1998 yang menyerupai Yeo Jun.

