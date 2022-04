Andrew Garfield akan Evaluasi Diri Selama Hiatus dari Dunia Seni Peran

Aktor yang memerankan peran Spiderman, Andrew Garfield berpose saat memperomosikan film terbarunya The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro di Sydney, Australia, (20/3). (Photo by Caroline McCredie/Getty Images)

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Andrew Garfield telah memutuskan untuk berhenti sementara dari dunia seni peran. Dia berencana untuk hiatus setelah serial terbarunya, Under the Banner of Heaven dirilis hari ini. Menurut sebuah laporan, dia ingin beristirahat dengan layak selama masa hiatusnya dan bersikap biasa saja untuk sementara waktu.

"Saya akan beristirahat sebentar. Saya perlu mengkalibrasi ulang dan mempertimbangkan kembali apa yang ingin saya lakukan selanjutnya dan siapa yang saya inginkan dan hanya bersama sedikit orang untuk sementara waktu," kata Garfield dikutip dari Eonline yang rilis pada Rabu, 27 April 2022.

Belakangan ini Andrew Garfield memang selalu disibukkan dengan berbagai macam proyek film. Dia tidak hanya membuat gelombang box office dengan penampilannya sebagai Peter Parker di Spider-Man: No Way Home. Garfield juga ikut beradu peran dengan pemenang Oscar sebagai lawan mainnya yaitu Jessica Chastain dalam The Eyes of Tammy Faye.

Kemampuan Andrew Garfield memerankan sebuah karakter juga telah diakui oleh banyak orang. Dia juga meraih prestasi dalam beberapa ajang penghargaan bergengsi, seperti menerima nominasi Academy Award untuk Aktor Terbaik karena perannya sebagai Desmond Doss dalam Hacksaw Ridge (2016) dan sebagai Jonathan Larson dalam Tick, Tick... Boom! (2021).

Aktor Andrew Garfield berpose saat penayangan perdana film "The Amazing Spider-Man" di studio Regency Village, Los Angeles, California, 28-6, 2012. REUTERS/Mario Anzuoni

"Sangat menyenangkan dan Anda bisa bergaul dengan orang-orang yang Anda cintai dan kagumi. Anda bisa menjadi bagian dari percakapan yang sangat istimewa," kata Andrew Garfield, bersyukur atas pengalaman yang telah didapatkannya selama ini. Dia juga mengungkapkan bahwa seseorang yang berada dalam dunia seni peran dapat mengalami semuanya secara langsung dengan menjadi bagian dari dinamika dan komunitas itu sendiri.

Andrew Garfield juga sedikit menyinggung tentang film terbarunya. "Saya pikir itu adalah studi fundamental yang luar biasa. Mengarah pada tindakan mengerikan dan bagaimana manusia dapat membenarkan kekerasan yang mengerikan atas nama Tuhan dan cinta."

Diketahui dalam Under the Banner of Heaven, Andrew Garfield berperan sebagai detektif yang taat bernama Jeb Pyre. Dia berusaha mencari jawaban atas pembunuhan yang mengerikan di komunitas Mormon. Dirilis pada Kamis, 28 April 2022, serial ini diangkat dari buku nonfiksi terlaris karya Jon Krakuer.

DIAH RETNO ANDANI | EONLINE | DAILYMAIL

