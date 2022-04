Nia Ramadhani Liburan ke Disneyland, Tandai Siap Memulai Dunia Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Nia Ramadhani terlihat sudah berada di taman hiburan Disneyland California, Amerika Serikat bersama keluarganya. Hal ini terungkap dari berbagai video yang diunggah kakaknya, Talitha Nugroho di Instagram Story beberapa jam lalu, Kamis, 28 April 2022.

Talitha memperlihatkan situasi tempat tinggal mereka selama liburan dan Nia Ramadhani duduk di pinggiran tempat tidur. "Mau kemana kita?" kata Talitha. "Disneyland," kata Nia Ramadhani dengan raut wajah bahagia sambil menyiapkan putranya yang juga akan ikut pergi.

Talitha tiba-tiba menyanyikan lagu A Whole New World yang merupakan original soundtrack dari salah satu film Disney yaitu Aladdin. "Nanti gue konser kira-kira jam 9 pagi," kata Nia bercanda. Diketahui Nia bersama suaminya, Ardi Bakrie dan anak-anaknya menyusul Talitha yang sudah lebih dulu berada di Amerika Serikat. Talitha seakan menunjukkan rasa lega dan senang setelah bisa kembali berkumpul bersama adiknya. "She's here!!! @ramadhaniabakrie," tulis Talitha dalam video tersebut.

Nia Ramadhani menyiapkan putranya sebelum berangkat ke Disneyland California, Amerika Serikat. Instagram Talitha Nugroho.

Mereka berangkat ke Disneyland menggunakan mobil. Ardi, Nia, Talitha, dan Mikhayla Zalindra Bakrie yang merupakan anak pertama Ardi dan Nia berada di satu mobil yang sama. Talitha kembali menunjukkan keseruan mereka selama perjalanan diiringi lagu A Whole New World yang menggambarkan tentang sebuah dunia baru. Kali ini Nia ikut bernyanyi bersama kakak dan putrinya, sementara Ardi yang duduk di kursi kemudi hanya terdiam kemudian tersenyum ke arah kamera.

Suasana bahagia terlihat jelas selama mereka dalam perjalanan menuju Disneyland. Tidak hanya itu, Talitha juga bersyukur bisa menghabiskan waktu bersama lagi dengan adik dan keponakannya. "Mereka ada di sini... Alhamdulillah aku tak sendiri lagi," tulis Talitha.

Setibanya di Disneyland, rombongan mereka langsung mengikuti arahan dari petugas. Mereka menggunakan akses VIP selama berada di Disneyland, masing-masing diberikan pin bertuliskan nama mereka.

Keberangkatan Nia Ramadhani bersama keluarganya ke Amerika Serikat dibagikan oleh manajer sekaligus sahabatnya, Theresa Wienathan beberapa hari lalu. Nia dan Ardi mengajak keluarganya pergi berlibur setelah menjalani rehabilitasi selama delapan bulan terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Sejak menjalani proses hukum hingga selesai akhir Maret lalu, Nia dan Ardi masih belum kembali aktif di media sosial.

