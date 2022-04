Suga BTS Produseri Lagu Baru Psy, Merasa Seperti Teman Sebaya

TEMPO.CO, Jakarta - Suga BTS mengungkapkan pengalamannya berkolaborasi dengan penyanyi Psy di album terbaru bertajuk Psy 9th. Suga sebagai produser bersama Psy untuk lagu That That, terlibat dalam keseluruhan produksi mulai dari penulisan lirik hingga komposisi dan aransemen.

Suga mengatakan awalnya dia merasa gugup bekerja dengan artis veteran. Namun seiring berjalannya waktu, Suga mengatakan dirinya dan pelantun Gangnam Style itu menjadi sahabat. “Rasanya seperti bekerja dengan teman masa kecil, jadi itu membuat proses penulisan lagu jadi lebih menyenangkan," kata Suga, dikutip dari The Korea Herald pada Rabu, 27 April 2022.

Penyanyi berusia 44 tahun ini mengaku biasanya berusaha agar artis yang lebih muda merasa nyaman berada di dekatnya, tetapi dengan Suga yang berusia 29 tahun, Psy mengatakan dia hampir tidak merasakan perbedaan usia.

PSY. AP/Invision via AP Images, Jason DeCrow

"Dia bukan hanya junior saya dalam bisnis ini, tetapi saya merasa dia benar-benar teman saya,” katanya. “Jika dia menganggap saya sebagai sahabat, itu bagus untuk saya.”

Sebuah video teaser dari That That yang dirilis di media sosial pada Selasa, 26 April 2022 menunjukkan Psy mengenakan pakaian koboi dan berlari ke arah kamera diiringi dengan musik instrumental sebagai latarnya. That That adalah lagu terbaru yang akan dirilis dari album Psy 9th, terdiri dari 12 lagu yang semuanya diproduksi bekerja sama dengan beberapa musisi terbesar K-Pop.

Di antara yang telah terungkap adalah, Celeb menampilkan Bae Suzy, Happier menampilkan penyanyi R&B Crush, Now menampilkan Hwasa dari Mamamoo, Sleepless menampilkan Heize, Forever menampilkan Tablo dari trio hip-hop Epik High dan You Move Me menampilkan balada veteran Sung Si Kyung. Agensi Psy P Nation baru mengumumkan Suga BTS akan berkolaborasi dengan lagu baru Psy pada Selasa, 26 April 2022. Album Psy 9th akan dirilis pada Jumat, 29 April 2022 pukul 18.00 waktu Korea Selatan.

