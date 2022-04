Pecahkan Rekor Box Office, Sekuel The Batman Kembali Hadirkan Robert Pattinson

TEMPO.CO, Jakarta - Sekuel The Batman telah resmi diumumkan oleh Warner Bros dan DC dalam acara CinemaCon 2022 pada Selasa malam, 26 April 2022 di Las Vegas. Robert Pattinson dipastikan akan kembali membintangi The Batman 2, begitu juga Matt Reeves sebagai sutradara.

"Matt membawa salah satu pahlawan super kami yang paling ikonik dan dicintai dan menyampaikan visi baru yang jelas beresonansi dengan penonton dan dengan dukungan Anda yang luar biasa, memecahkan rekor box office di seluruh dunia," kata Toby Emmerich, Chairman Warner Bros. Pictures Group, dikutip dari ComicBook pada Rabu, 27 April 2022.



Berbagai pencapaian tersebut membuat Emmerich selaku produser mempercayakan Robert Pattinson dan Matt Reeves kembali di sekuel The Batman. "Saya bersemangat untuk menyampaikan berita ini bahwa Matt, Pattinson dan seluruh tim akan membawa penonton kembali ke Gotham dengan The Batman 2," kata Emmerich.

Dalam kesempatan yang sama, Matt Reeves mengucapkan terima kasih kepada para penonton atas dukungannya untuk The Batman yang rilis awal Maret lalu. "Saya hanya ingin mengulangi apa yang Toby katakan dan terima kasih atas dukungan Anda yang luar biasa untuk The Batman," kata Reeves.

Robert Pattinson dalam film The Batman. Dok. Warner Bros. Pictures.

Ia mengapresiasi seluruh kerja tim dan pihak yang terlibat dalam proses pembuatan The Batman. Reeves juga mengaku sudah tidak sabar menggarap sekuel The Batman. "Setiap bagian dari perjalanan ini telah mendebarkan bagi saya sebagai pembuat film dan penggemar berat karakter ini dan saya bersemangat untuk melompat kembali ke dunia ini untuk bab berikutnya," kata Reeves.

The Batman merupakan film petualangan superhero berdurasi tiga jam yang berhasil memulai debutnya di layar lebar pada Maret lalu dengan meraup 134 juta dolar atau Rp 1,9 triliun di dalam negeri. Penjualan tiket The Batman masih menempati peringkat pertama sebagai pembukaan akhir pekan terbesar tahun 2022.

The Batman juga menjadi film di masa pandemi kedua yang melampaui angka 100 juta dolar atau Rp 1,4 triliun dalam satu akhir pekan setelah Spider-Man: No Way Home. Dengan pendapatan 759 juta dolar atau Rp 10,9 triliun hingga saat ini di box office global, The Batman masih menjadi film terlaris tahun ini.

COMICBOOK | VARIETY

Baca juga: The Batman Tembus Rp 1,8 Triliun di Box Office Amerika dalam Pekan Pertama

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.