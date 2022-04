Fariz RM Rilis Piringan Hitam Album Peristiwa 77-81, Gembira Diapresiasi Kembali

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi, Fariz Rustam Munaf atau yang akrab disapa Fariz RM bersama Musica Studio’s menghadirkan kembali piringan hitam atau vinyl album Peristiwa 77-81. Perilisan ini bertepatan dengan perayaan anniversary ke-40 tahun albumnya.

Peristiwa 77-81 adalah album keempat dari Fariz RM yang sebelumnya dirilis pada 1982 oleh label Akurama Records. Album ini tergolong unik karena berisikan lagu-lagu karya ciptaan Fariz RM kisaran rentang 1977 hingga 1981 yang sebelumnya dibawakan oleh penyanyi lain. Lagu-lagu tersebut adalah Kurnia Dan Pesona yang dibawakan oleh Rafika Duri dan Harvey Malaihollo, Cinta Kian Menepi oleh Iis Sugianto yang sebelumnya juga terdapat di dalam album Fariz RM bertajuk Selangkah Ke Seberang, Sri Panggung oleh Jacky Bahasoan dan Asmara Perdana oleh Harie Dea.

Selain itu, ada hits Secita Cerita yang dipopulerkan oleh Achmad Albar, Cakrawala Senja oleh Keenan Nasution dalam album Di Batas Angan-Angan dan Hasrat Dan Cinta oleh almarhum Andi Meriem Mattalatta dalam album Bahtera Asmara. Fariz RM menyanyikan kembali dan mengaransemen ulang lagu-lagu tersebut, serta memasukkan dua buah lagu baru berjudul Mekarlah Mekar dan Dewi. Interpretasi Fariz atas lagu-lagu tersebut berhasil memberikan nyawa baru dan menjadi hits kembali lewat tarikan suaranya.

“Awalnya sebelum solo, saya banyak menulis lagu untuk penyanyi lain. Untuk Andi Meriem Mattalatta, Rafika Duri dan Harvey Malaihollo kemudian almarhum Chrisye dan banyak lainnya karena saya memulai karier bermusik memang dari menulis lagu," kata Fariz RM dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 25 April 2022.

Setelah album Panggung Perak, Fariz RM mulai berpikir untuk menyanyikan lagu-lagu yang ia terbitkan untuk penyanyi lain itu. Fariz RM mengatakan nama Peristiwa 77-81 dipilih karena untuk menegaskan bahwa ini jelas awal karier sebelum album solo.

“Merayakan 40 tahun album Peristiwa 77-81, saya merasa gembira album ini diapresiasi kembali dalam versi vinyl dan berterima kasih kepada Musica yang telah menerbitkan vinyl dari album-album masterpiece saya yang saya pandang layak untuk menjadi collector’s item bagi penggemar musik Indonesia dan untuk penggemar Fariz RM khususnya," katanya.

Fariz RM berharap perilisan piringan hitam ini bisa menjadi momentum untuk mengingat kembali 40 tahun yang lalu bahwa lagu-lagu ini pernah populer dan masih diminati sampai sekarang, serta menjadi collector’s item yang berharga.

Vinyl Fariz RM - Peristiwa 77-81 dirilis pada Jumat, 22 April 2022 dan bisa didapatkan di official store Musica Studio’s. Untuk official audio dari album Peristiwa 77-81 sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital seperti Langit Musik, Spotify, Resso, Apple Music, Youtube Music dan JOOX. Untuk official video clip dapat disaksikan di Youtube channel Musica Klasik dan Musica Studio’s.

