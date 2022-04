Reaksi Lucu Joe Jonas Saat Nick Jonas Ingin Bubarkan Band

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu anggota band Jonas Brothers, Joe Jonas kembali mengunggah video pendek yang mampu membuat banyak orang tertawa akibat reaksi lucu yang ditampilkannya. Video tersebut baru saja diunggah pada hari ini, Selasa, 26 April 2022 waktu Indonesia, melalui Instagram reels.

"POV you are me," tulisnya pada caption Instagram. Ia mengajak para penggemarnya untuk melihat dari sudut pandang Joe Jonas apabila sesuatu terjadi kepada Jonas Brothers lagi. Seperti yang telah tertera pada keterangan yang ada di video reels tersebut. "Ketika Nick Jonas memutuskan untuk membubarkan band suatu saat nanti," tulisnya dalam video.

Reels tersebut menampilkan reaksi lucu Joe Jonas saat mengetahui bahwa suatu saat Nick Jonas, adik sekaligus rekan satu bandnya membubarkan grup yang telah dibentuk pada 2005. Dengan mengambil angle video dari atas, Joe Jonas menambahkan filter 'Silly Face' dari Instagram yang membuat wajahnya semakin terlihat ekspresif.

Hingga saat ini reels tersebut telah memperoleh lebih dari 1,8 juta penayangan, dengan lebih dari 220 ribu suka. Dalam kolom komentar pun para penggemar memberikan respons yang positif, banyak dari mereka memberikan komentar berupa emoji tertawa.

"Senang kita semua dapat tertawa karena video tersebut sekarang," tulis akun @sarn***. "Ini adalah salah satu alasan kenapa kamu menjadi favoritku," tulis akun @nangie***. "Aku tidak dapat berhenti tertawa," tulis akun @yogainthez***

Jones Brothers sendiri merupakan sebuah band asal Amerika yang terdiri dari tiga bersaudara yaitu Paul Kevin Jonas II, Joseph Adam Jonas, dan Nicholas Jerry Jonas. Debut pada 8 Agustus 2006, Jonas Brothers merilis album pertama mereka yang berjudul It's About Time. Sempat bubar pada Oktober 2015 dan fokus pada karier masing-masing, serta berkontribusi dalam berbagai proyek pribadi.

Akhirnya, pada 2019, setelah lebih dari 5 tahun Jones Brothers bubar, ketiga saudara tersebut mengumumkan bahwa mereka telah bersatu kembali. Setelah itu, Jonas Brothers merilis single Sucker yang mengawali kesuksesannya lagi dengan berada di puncak tangga lagu Billboard Hot 100.

DIAH RETNO ANDANI

