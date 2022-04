82 Tahun Al Pacino, Aktor Tua-tua Keladi Makin Tua Makin Berprestasi

TEMPO.CO, Jakarta - Alfredo James Pacino merupakan salah satu aktor legendaris dalam industri perfilman Amerika. Aktor yang lebih dikenal dengan nama Al Pacino ini memulai debutnya pada 1970-an. Saat ini, aktor yang genap berusia 82 tahun ini telah membintangi banyak judul film. Namanya mulai meledak tatkala membintangi beberapa judul film seperti The Godfather, Dog Day Afternoon, Dick Tracy dan Scent of a Woman.

Pria kelahiran 25 April 1940 ini merupakan buah hati dari pasangan Rose (nee Gerardi) dan Sal Pacino. Melansir dari imdb.com, ketertarikan Al Pacino dalam dunia akting bermula ketika Al Pacino gemar menirukan suara karakter para aktor dan aktris yang dilihatnya di sebuah film. Sejak saat itu, Al Pacino mulai mematangkan ketertarikannya dengan bergabung dalam sebuah klub drama di sekolahnya.

Namun, saat itu Pacino tidak sempat menamatkan pendidikannya karena faktor ekonomi. Lalu, Al Pacino melakukan berbagai pekerjaan dan fokus untuk mengejar mimpinya sebagai seorang aktor. Al Pacino mulai belajar teater di Herbert Berghof Studio.

Pada 1963, Al Pacino mendapat peran pertamanya dalam drama William Saroyan Hello, Out There. Semenjak itu, Al Pacino mulai melakukan berbagai audisi akting untuk film. Akhirnya, pada 1966, Al Pacino berhasil masuk ke Actors Studio di bawah pelatih terkenal, Lee Strasberg. Al Pacino mulai terlibat dalam beberapa proyek-proyek terkemuka seperti produksi Broadway 1969 bertajuk Does a Tiger Wear a Necktie?

Sejak awal debutnya sebagai seorang aktor, yakni 1970-an hingga saat ini, berbagai judul film telah dibintangi oleh pria kelahiran di Manhattan ini. Beberapa judul film yang pernah dibintanginya antara lain Cruising (1980), Revolution (1985), The Godfather: Part III and Dick Tracy (1990), Donnie Brasco (1997), You Don’t Know Jack (2010) hingga yang terbaru adalah Amazon's Hunters (2020).

Karirnya di bidang akting tidak perlu diragukan lagi. Beragam penghargaan pun telah diraihnya. Sepanjang 2019, Al Pacino telah memenangkan satu penghargaan Piala Oscar, dua Emmy Awards, dan empat Golden Globe Awards. Pada 2016, Al Pacino memeroleh penghargaan Presidential Medal of Freedom. Sebelumnya, Al Pacino menerima Lifetime Achievement Award dari American Film Institute pada 2007.

NAOMY A. NUGRAHENI

