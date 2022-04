Lagu With You Jimin BTS Kuasai iTunes di 100 Negara Hanya 5 Jam sejak Dirilis

Jimin BTS dan solois, Ha Sung Woon berkolaborasi menyanyikan lagu With You. Foto: Soompi.

TEMPO.CO, Jakarta - Jimin BTS dan solois, Ha Sung Woon membuat sejarah baru di tangga lagu iTunes internasional, dengan kolaborasi mereka untuk soundtrack Drama Korea Our Blues. Hanya dalam waktu kurang dari 5 jam sejak dirilis pada Senin, 25 April 2022 , lagu With You milik Jimin dan Ha Sung Woon telah menguasai tangga lagu iTunes Top Songs setidaknya di 100 negara berbeda.

Hal ini membuat With You tercatat sebagai lagu tercepat yang pernah mencapai prestasi itu, mengalahkan rekor sebelumnya yang diduduki oleh Dynamite BTS. Lagu Dynamite membutuhkan waktu sekitar delapan jam untuk mencapai tonggak sejarah tersebut.

"Vokal lembut Jimin dan nada Ha Sung Woon yang menarik dan memikat terjalin bersama dalam lagu ini membentuk harmoni, membuatnya semakin indah,” kata seorang perwakilan dari Nyam Nyam Entertainment, dilansir dari NME pada artikel yang dirilis 20 April 2022. Kolaborasi mereka diproduseri oleh Song Dong Woon, yang dikenal kerap menggarap lagu-lagu hits seperti I Will Go To You Like Fisrt Snow yang dinyanyikan Ailee dan Beautiful- The Crush.

Jimin BTS dan Ha Sung Woon diketahui telah berteman sejak lama dan tergabung dalam sebuah geng yang cukup terkenal diantara para penggemar yaitu Padding Squad. Beranggotakan jajaran idol dari berbagai grup seperti Kai EXO, Taemin SHINee, Timoteo HOTSHOT dan Ravi VIXX. Hal ini membuat kolaborasi dua sahabat itu untuk sountrack Our Blues sangat dinantikan.

Our Blues merupakan sebuah serial drama yang ditayangkan lewat stasiun televisi tvN, menceritakan berbagai kisah hidup dari para orang-orang yang hidup dan bekerja di Pulau Jeju, Korea Selatan. Dibintangi oleh Lee Byung Hun (sebagai Lee Song Seok), Shin Min-A (sebagai Min Sun-A), Han Ji-Min (sebagai Lee Young-Ok), Kim Woo Bin (sebagai Park Jung-Joon), dan lain sebagainya

DIAH RETNO ANDANI | SOOMPI | NME

Baca juga: Tak Tahu Punya Tunggakan Asuransi Kesehatan, Apartemen Jimin BTS Nyaris Disita

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.