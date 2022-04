Jadi Pacar Nikita Mirzani, John Hopkins Akui Sangat Beruntung

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Nikita Mirzani tengah jadi sorotan para penggemar MotoGP. Kehadirannya di paddock di MotoGP Portugal pada Ahad, 24 April 2022 untuk memberikan dukungan kepada kekasihnya, John Hopkins, bekas pembalap MotoGP, yang kini menjadi direktur race dan pelatih American Racing Team, tampak amat mencolok.

Di tengah kesibukan Hopkins mengamati dua anak didiknya melenggang di Moto2, mereka saling mengumbar kemesraan. Tak jarang, Nikita Mirzani memeluk Hopkins dan berciuman mesra.

“Dua kecintaanku akhirnya berada di satu tempat,” tulis John Hopkins saat mengunggah fotonya bersama sang kekasih saat menjalani sesi latihan, tiga hari lalu.

Hopkins juga mengunggah foto saat berlangsung balapan. “Hari balapan bersama kekasihku, timku, teman, dan penggemar,” tulisnya. Di foto yang diunggah itu, terlihat tangan Nikita yang berada di antara Hopkins dan temannya, merangkul kekasihnya. Ketiga memperhatikan layer di ponsel.

Pada enam hari lalu, Hopkins yang terlihat kadar cintanya terhadap ibu tiga anak itu tengah meluap-luap, mengunggah video musik Nikita. “Paling bangga, paling beruntung, dan pria terbahagia di bumi untuk menyebut Nikita Mirzani milikku,” tulisnya.

Di Instagram Storynya, Hopkins memamerkan kehidupannya kepada sang kekasih dengan memperhatikan jalannya racing di layar televisi. Sebelumnya, ia mengunggah video saat Nikita diwawancara kru televisi yang melihatnya mesra dengan Hopkins.

Nikita Mirzani pun memamerkan kemesraannya dengan Hopkins. Dua hari lalu, ia mengunggah mesranya dan memberitahukan kebucinannya kepada duda dengan dua anak itu.

“Aku tidak pernah memberitahumu bagaimana beratnya mencintai seseorang, tapi aku melakukannya,” tulisnya. Dipuja Nikita Mirzani dengan kalimat romantis, John Hopkins membalas, “Ahhhhh, I love you so much, my bebeh.”

Kedekatan Nikita Mirzani dengan John Hopkins, sebenarnya sudah terendus sejak MotoGP Mandalika 2022 pada 20 Maret lalu. Keduanya sudah mulai mengumbar kemesraan. Ketika salah satu sahabat Hopkins menuliskan komentar keduanya sangat beruntung saling menemukan cinta, pria Amerika Serikat itu menyetujuinya. "Sangat beruntung."