Penampilan Perdana Will Smith Usai Insiden Oscar, Terlihat di India

TEMPO.CO, Jakarta - Will Smith kembali menampakkan dirinya ke publik usai insiden Oscar yang telah terjadi hampir satu bulan. Dia terlihat sedang berada di Mumbai, India. Tujuan kunjungannya tidak diketahui. Tapi ia dikabarkan akan melakukan tur spiritual dan bertemu dengan pemimpin spiritual India yaitu Sadhguru, yang dikenal karena pelajarannya tentang transformasi diri dan kedamaian batin.

Tur spiritual ini dilakukan usai insiden Will Smith tampar Chris Rock di panggung Oscar, 27 Maret 2022. Setelah aksi penamparan itu, The Academy menghukum Will Smith tidak boleh menghadiri semua acara Academy of Motion Picture Arts and Sciences selama 10 tahun. Meskipun dia telah meminta maaf pada Academy Awards dan juga Rock atas tindakan yang dilakukannya, hukuman tetap dijatuhkan.

"Perilaku saya di Academy Awards tadi malam tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan," kata dia tak lama setelah menampar Chris Rock. Sebelum dijatuhi hukuman pun, Will Smith telah menyatakan pengunduran dirinya sebagai anggota The Academy.

Will Smith menampar Chris Rock sebagai respons atas lelucon yang dilontarkan komedian itu saat hendak membacakan pemenang film dokumenter. Rock menyinggung kepala plontos Jada Pinkett Smith, istri Will Smith dan mengaitkannya dengan film G.I. Jane yang dibintangi Demi Moore.

Di film itu, More mencukur gundul kepalanya. Adapun Pinkett terpaksa menggunduli rambutnya lantaran menderita Alopecia. Menurut Will Smith saat menerima Piala Oscar sebagai aktor terbaik di filmnya yang berjudul King Richard, aksinya itu sebagai ungkapan kebucinannya terhadap Jada Pinkett.

Will Smith mengatakan bahwa lelucon tentang dirinya dapat dia anggap sebagai bagian dari pekerjaan. "Tetapi lelucon tentang kondisi medis Jada terlalu berat untuk saya tanggung dan saya bereaksi secara emosional."

Sementara itu, dilansir dari Page Six yang telah berhasil memperoleh foto kedatangan Will Smith di India pada 23 April 2022, memperlihatkan bintang Men in Black ini tersenyum saat keluar dari kendaraan yang ditumpanginya. Ia juga tampak menyapa seseorang yang telah menunggunya. Will Smith terlihat tampak bersemangat dalam foto-foto yang diperlihatkan.

Diketahui kedatangannya ke India pada saat ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya pada tahun 2019, Will Smith pernah mengunjungi India untuk acara reality show miliknya yaitu Will Smith's Bucket List dan melakukan berbagai ritual suci yang membangkitkan pemahaman baru tentang dirinya sendiri.

