Film Lightyear Tayang di Bioskop Juni 2022, Petualangan Sci-Fi Penuh Aksi

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer film Lightyear memperlihatkan detail terbaru tentang petualangan sci-fi penuh aksi tersebut. Film terbaru dari Disney and Pixar ini menghadirkan kisah di balik karakter Buzz Lightyear, sosok yang menginspirasi para mainan.

Lightyear akan mengikuti kisah Space Ranger legendaris saat ia terdampar di planet yang berjarak 4,2 juta tahun cahaya dari Bumi bersama timnya. Saat Buzz mencoba mencari jalan pulang melintasi ruang dan waktu, ia ditemani oleh sekelompok rekan kerja yang ambisius dan robot kucing peliharaannya, Sox.

Masalah semakin bertambah dan membuat misi semakin berbahaya dengan kedatangan Zurg dan pasukannya yang memiliki agenda misterius. Poster dan gambar terbaru dari film ini juga telah tersedia.

Set art director Greg Peltz menjelaskan idenya adalah untuk menggambar dan mempertahankan karya yang telah ada sebelumnya, tetapi dia juga ingin menciptakan tampilan yang lebih jelas untuk film ini. "Kami sangat terinspirasi oleh teknologi dan film-film masa kecil kami di tahun 70-an dan 80-an,” kata Peltz kepada Variety, dikutip pada Sabtu, 23 April 2022. Ia menyebutkan 2001: A Space Odyssey dan Interstellar sebagai inspirasi.

Tim produksi bahkan sampai melakukan riset luar angkasa ke NASA untuk menyempurnakan film Lightyear. "Kami melihat Gedung Perakitan Kendaraan di NASA, struktur besar tempat mereka membangun roket luar angkasa raksasa,” katanya.

Buzz Lightyear dalam film Lightyear. Dok. Disney/Pixar.

Sutradara Angus Maclane mengaku selalu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dunia Buzz. “Dalam Toy Story, sepertinya ada cerita luar biasa tentang latar belakang dirinya sebagai Space Ranger yang belum terungkap, dan saya selalu ingin menjelajahi dunia itu lebih jauh. Jadi ide yang saya tawarkan tentang Lightyear adalah, ‘Film apa yang Andy lihat, yang membuatnya menginginkan mainan Buzz Lightyear?’ Saya ingin menonton film itu. Sekarang saya cukup beruntung untuk dapat membuatnya untuk para penonton," kata Angus Maclane.

Film ini menghadirkan Chris Evans sebagai pengisi suara sang Space Ranger, Buzz Lightyear, bersama Uzo Aduba sebagai rekan kerja dan sahabatnya Alisha Hawthrone dan Peter Sohn sebagai Sox. Keke Palmer, Taika Waititi dan Dale Soules juga menjadi pengisi suara untuk karakter Junior Zap Patrol yang bernama Izzy Hawthorne, Mo Morrison dan Darby Steel. Para penonton juga dapat mendengar suara James Brolin yang akan menjadi Zurg.

“Pengisi suara untuk Lightyear merupakan sebuah tim impian. Masing-masing pengisi suara langsung menjiwai karakter mereka, dan memberikan kami kesempatan untuk melakukan eksplorasi selama sesi rekaman," kata Angus Maclane.

Selain itu, Mary McDonald-Lewis juga bergabung dalam film Lightyear sebagai I.V.A.N., Isiah Whitlock Jr. sebagai Komander Burnside, Efren Ramirez sebagai Airman Diaz, dan Keira Hairston sebagai Izzy muda. Disutradarai oleh Angus MacLane (ko-sutradara Finding Dory), bersama Galyn Susman sebagai produser (Toy Story That Time Forgot) dengan musik latar karya komposer pemenang penghargaan Michael Giacchino (The Batman, Up), Lightyear akan segera tayang di bioskop Juni 2022.

