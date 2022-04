Reaksi Netizen Soal Johnny Depp Tak Bakal Perankan Jack Sparrow Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Pirates of the Caribbean menjadi trending topic di Twitter hari ini, Jumat, 22 April 2022. Netizen membicarakan isu ini karena Johnny Depp tak akan lagi memerankan tokoh Jack Sparrow dalam film Pirates of the Caribbean.

Informasi itu terungkap dalam persidangan di pengadilan Virginia, Amerika Serikat. Dalam sidang, pengacara Johnny Depp berusaha membuktikan kerugian yang dialami kliennya setelah Amber Heard menyatakan terjadi kekerasan rumah tangga selama menjadi istri Depp.

Johnny Depp pada akhirnya mengkonfirmasi soal perannya dalam film Pirates of the Caribbean dan kariernya yang di ambang kehancuran. Johnny Depp mengakui bahwa Disney telah mengeluarkannya dari Pirates of the Caribbean 6, beberapa hari setelah dirilis.

"Saya tidak menyadarinya (kalau tak lagi dilibatkan dalam film), tetapi itu tidak mengejutkan saya," ucap Johnny Deep. "Dua tahun telah berlalu dan pembicaraan tentang saya di seluruh dunia adalah sebagai pria pemukul istri. Jadi, saya yakin Disney berusaha memutuskan hubungan dengan saya supaya semua aman."

Di sisi lain, Johnny Depp menyatakan tak akan lagi bersedia memerankan tokoh Jack Sparrow dalam film Pirates of the Caribbean. Dibayar berapapun, dia tak peduli.

Netizen menilai tokoh Jack Sparroe sudah begitu melekat pada sosok Johnny Deep. Mereka menyatakan tidak adil jika Disney mendepak pria 58 tahun itu dari film tersebut, sementara belum ada keputusan pengadilan. "Disney akan menyesal sudah 'nge-kick' Depp. They will never find the perfect Jack Sparrow anymore, never," cuit netizen.

"Pengadilan saja belum menjatuhkan hukuman, Disney main pecat saja. Enggak ada yang bisa menggantikan dia jadi Jack Sparrow," tulis warganet lainnya. "Grindelwald diganti saja susah menyesuaikan, apalagi Jack Sparrow," tulis netizen lainnya. Johnny Depp pernah berperan sebagai Gellert Grindelwald dalam film Fantastic Beasts. Peran itu kemudian digantikan oleh Mads Mikkelsen.

Johnny Depp pertama kali memerankan tokoh Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean: The Curse of Black Pearl pada 2003. Jack Sparrow digambarkan sebagai tokoh perompak yang suka mabuk-mabukan namun cerdik dalam memanfaatkan berbagai kesempatan.

Sementara perkara hukum antara Johnny Depp dengan Amber Heard bermula pada 2018 saat Heard menulis di sebuah editorial tentang kekerasan dalam rumah tangga. Heard memang tidak menuliskan nama Johnny Depp di situ. Namun publik tahu apa dan siapa yang dia maksud.

Persoalan ini kemudian masuk ke ranah hukum setelah Amber Heard melaporkan Johnny Depp atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Johnny Depp kemudian melaporkan balik Heard atas tuduhan pencemaran nama baik.

Masing-masing pihak menunjukkan berbagai bukti yang membuat publik terkejut. Mulai dari foto luka-luka, rekaman video perkelahian, sampai pesan bernada kasar yang beredar di lingkaran pertemanan mereka.

Dua tahun sebelum urusan ini masuk ke ranah hukum, Amber Heard pernah meminta perlindungan dan mengajukan perintah penahanan terhadap Johnny Depp atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Johnny Depp menyangkal semua tudingan Amber Heard. Pasangan ini bercerai pada 2016.

