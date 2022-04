Drama Romantis Celine Dion It's All Coming Back to Me, Tayang 10 Februari 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Film drama romantis yang dibintangi oleh Celine Dion, It’s All Coming Back to Me, juga akan menampilkan musiknya. Film tersebut akan dirilis di bioskop pada 10 Februari 2023. Tak hanya Celine Dion, Priyanka Chopra dan Sam Heughan pun akan saling beradu peran sebagai pasangan yang jatuh cinta.

Dilansir dari Variety, film It’s All Coming Back to Me didasarkan pada film Jerman berjudul SMS fur Dich oleh Karoline Herfurth pada 2016. Sebelumnya, film ini diberi judul Text for You, yang kemudian diganti menjadi It’s All Coming Back to Me.

Judul baru tersebut dinamai berdasarkan lagu Jim Steinman yang berjudul It’s All Coming Back to Me Now. Lagu tersebut menjadi semakin terkenal setelah Dion meng-cover lagu tersebut, dan direkam untuk masuk ke albumnya yang berjudul Falling Into You pada 1996.

Priyanka Chopra akan berperan sebagai perempuan yang berjuang untuk move on dari kematian tunangannya. Ia mulai mengirim pesan ke nomor telepon lama tunangannya, yang ternyata telah dipindahkan ke pria baru, yang diperankan oleh Sam Heughan. Hal tersebut ia lakukan untuk mengatasi keterpurukannya. Akhirnya, mereka berdua saling bertemu dan mengembangkan koneksi bersama berdasarkan pengalaman patah hati mereka.

Poster film It's All Coming Back to Me. Foto; Instagram Sam Heughan.

Celine Dion juga akan memerankan karakter penting yang cukup krusial dalam film tersebut. Dion akan berperan menjadi dirinya sendiri sebagai mentor yang akan menginspirasi kedua karakter utama untuk saling jatuh cinta. Dalam episode terbaru podcast, Just for Variety, Heughan mengatakan kepada Senior Editor Budaya dan Acara Variety, Marc Malkin, bahwa Dion telah merekam lagu baru untuk film tersebut.

"It’s All Coming Back to Me (emoji hati) Premieres Feb 10th! With the brilliant @priyankachopra and and the one and only @celinedion,” tulis akun Instagram @samheughan dalam keterangan unggahannya pada Selasa, 19 April 2022.

Dilansir dari Hindustan Times, foto resmi pertama dari film Hollywood mendatang telah keluar. Sam Heughan membagikan foto dari film yang sebelumnya berjudul Text For You, yang kemudian ia hapus.

Meskipun Heughan menghapus unggahannya terkait tanggal perilisan, Deadline melaporkan bahwa film tersebut akan rilis pada 10 Februari 2023. Dalam sesi wawancara bersama ET Canada, Heughan mengatakan bahwa ia sangat terpukau dengan Chopra. “Sangat cantik, sangat luar biasa, dan manusia yang sangat baik,” kata Heughan.

Menurut Variety, Jim Strouse merupakan penulis sekaligus sutradara dari It’s All Coming Back to Me. Film tersebut diproduksi oleh Screen Gems, dan didistribusikan oleh Sony Pictures. Proses perekaman film tersebut dimulai pada akhir 2020 di London, dan dikemas pada awal 2021. Terdapat juga beberapa peran pendukung di film tersebut yang diperankan oleh Russell Tovey, Sofia Barclay, Steve Oram, Lydia West, Omid Djalili, Arinze Kene, dan Celia Imrie.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA | VARIETY | HINDUSTAN TIMES

