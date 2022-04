Pernikahan Will Smith - Jada Pinkett Smith di Ujung Tanduk

Will Smith dan istrinya, Jada Pinkett Smith. Usmagazine.com

TEMPO.CO, Jakarta - Pernikahan Will Smith - Jada Pinkett Smith dikabarkan berada di ujung tanduk. Pasangan yang sudah menikah 25 tahun itu disebut sudah lama nyaris tak berbicara satu sama lain. Ketegangan kian meningkat usai aksi Will Smith tampar Chris Rock di panggung Oscar pada 27 Maret 2022.

Sumber yang dekat dengan pasangan itu mengatakan, sejak skandal Oscar, ketegangan di antara mereka sangat terasa. “Ada masalah selama bertahun-tahun, tetapi mereka hampir tidak berbicara sekarang,” kata sumber itu seperti dilaporkan Majalah Heat.

Sumber itu menuturkan, jika mereka berpisah, Jada Pinkett Smith berhak atas setengah kekayaan Will Smith senilai US$ 350 juta berdasarkan hukum California. "Ini bisa menjadi salah satu perceraian paling buruk dalam sejarah showbiz dan berlangsung lebih lama dari Angelina Jolie dan Brad Pitt," tulis majalah Heat.

Sumber itu mengatakan, tak banyak pilihan yang bisa diambil Will Smith. "Will jelas tidak menginginkan itu, tetapi tak banyak yang bisa dia ambil," kata dia.

Will Smith tampar Chris Rock di panggung Oscar setelah tersinggung oleh olok-olok komedian dan aktor Amerika Serikat itu. Saat itu, Chris Rock membuat lelucon soal kepala plontos Jada Pinkett yang plontos karena tengah bertarung melawan penyakit alopecia yang dideritanya.

Will Smith dan Jada Pinkett Smith menghadiri acara pemberian penghargaan Oscar 2022, Ahad, 27 Maret 2022 (Instagram/@theacademy)

Chris Rock menyinggung soal G.I. Jane, judul film yang diperankan Demi Moore yang menggunduli rambutnya demi perannya. Tiba-tiba, Will Smith naik ke atas panggung dan menampar Chris Rock lalu mengumpatnya, "Jauhkan nama istriku dari mulut sialmu," teriaknya. Aksi itu terjadi sebelum namanya diumumkan sebagai penerima Piala Oscar untuk Aktor Terbaik di filmnya yang berjudul King Richard.

Will Smith sendiri telah secara terbuka meminta maaf kepada Chris Rock atas aksinya yang tidak terpuji. “Kekerasan dalam segala bentuknya adalah racun dan merusak. Tingkah lakuku di Academy Awards tadi malam tidak bisa diterima dan tidak bisa dimaafkan," tulisnya saat mengungkapkan penyesalannya. Ia mengaku lelucon merupakan pekerjaannya. Tapi lelucon tentang kondisi medis Jada terlalu berat untuk saya tanggung dan saya bereaksi secara emosional.”

The Academy sendiri sudah menghukum Will Smith mengikuti Academy Awards selama sepuluh tahun. Opini publik terbagi atas apa yang terjadi. Ada yang membela Will Smith dan menilai begitulah seharusnya seorang suami melindungi martabat istrinya. Tapi, publik yang mengecam aksi itu lebih banyak lantaran menilai, apapun bentuknya, kekerasan tidak boleh dilakukan, apalagi ditampilkan di televisi yang ditonton jutaan orang di seluruh dunia dan dilihat anak-anak.

