5 Drama Korea Penuh Motivasi Mengenai Perjuangan Hidup

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea sering kali menghadirkan kisah mengenai pasang-surut kehidupan, termasuk momen yang mengharukan maupun menguji kesabaran. Selalu ada pelajaran yang bisa dipetik ketika menelusuri lika-liku kehidupan.

Jika Anda sedang membutuhkan motivasi untuk mengumpulkan kembali semangat di tengah berbagai tantangan, lima drama Korea di Netflix berikut ini dapat menjadi inspirasi yang tepat. Mulai dari perjuangan sebagai tulang punggung keluarga hingga usaha untuk mencapai cita-cita, kisah-kisahnya tersaji manis dengan berbagai pesan kehidupan yang menyentuh.

Twenty Five Twenty One Drama populer ini telah mencapai puncaknya pada hari Minggu lalu. Mengisahkan perjuangan lima anak muda dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dan upaya mereka meraih mimpi, ada begitu banyak momen yang menguras air mata di setiap episodenya. Twenty Five Twenty One mengambil latar tahun 1998 di tengah krisis ekonomi Asia, di mana seorang pemain anggar muda bernama Na Hee Do (Kim Tae Ri) berupaya mengejar cita-cita besarnya dan seorang pemuda pekerja keras bernama Back Yi Jin (Nam Joo Hyuk) berupaya menata ulang kehidupannya. Di masa sulit tersebut, keduanya pun bertemu dan bersama mengarungi peliknya kehidupan yang sarat makna. Drama Korea Twenty Five Twenty One. Dok. Netflix.

Move to Heaven Drama yang mengharukan ini bercerita tentang seorang pria muda dengan sindrom Asperger bernama Geu Ru (Tang Jun Sang) dan seorang mantan narapidana yang menjadi walinya bernama Sang Gu (Lee Je Hoon). Keduanya memiliki sifat yang bertolak belakang, tapi harus bekerja sama sebagai ‘penghapus trauma’, sebuah jasa yang membantu membereskan barang-barang peninggalan orang yang telah tiada dan menyampaikan pesan-pesan yang belum terungkap kepada orang yang ditinggalkan. Profesi mereka pun membawa keduanya belajar mengenai arti kehidupan dan pentingnya untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Adegan serial Netflix original Korea Move to Heaven. (Dok. Netflix)

Record of Youth Record of Youth berkisah tentang tiga karakter yang harus menghadapi berbagai tantangan demi mencapai cita-cita. Sa Hye Jun (Park Bo Gum) adalah seorang model yang bekerja paruh waktu di berbagai bidang. Dia bersahabat dengan Won Hae Hyo (Byeon Woo Seok), seorang model yang sedang merambah ke dunia akting. Sementara itu, An Jeong Ha (Park So Dam) adalah seorang makeup-artist yang juga sedang mengejar mimpinya dan diam-diam merupakan penggemar berat Hye Jun. Masa muda ketiganya diisi oleh jatuh-bangun dalam upaya meraih mimpi, serta percintaan dan persahabatan yang menyentuh hati.

Navillera

Drama ini mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengejar mimpi. Park In Hwan (Deok Chul) adalah seorang pensiunan tukang pos yang ingin mewujudkan mimpi sebagai balerina di penghujung usianya. Dia pun bertemu dengan Chae Rok (Song Kang), seorang pemuda dengan bakat balet yang unik tapi merasa tertinggal dari teman-temannya di akademi. Merasa bahwa balet adalah mimpinya yang sempat terlupakan, In Hwan memutuskan untuk mencoba belajar balet dari Chae Rok. Sosok In Hwan adalah bukti bahwa kita dapat melakukan apapun selama kita mau berusaha.