Alasan Muhammad Ali Tak Mau Namanya Ada di Trotoar Hollywood Walk of Fame

TEMPO.CO, Jakarta -Petunju Muhammad Ali telah meraih banyak penghargaan sepanjang karirnya sebagai juara dunia tinju. Salah satu penghargaan yang diperolehnya, nama dirinya diabadikan dalam bintang di The Hollywood Walk of Fame.

Uniknya, tidak seperti milik tokoh dunia lainnya, nama Muhammad Ali dalam The Hollywood Walk of Fame. tidak diabadikan di trotoar, melainkan di dinding. Bahkan, Muhammad Ali menjadi satu-satunya tokoh dunia yang namanya tidak terukir di trotoar di Hollywood Walk of Fame, namun di dinding.

Muhammad Ali saat masih berjaya sebagai juara dunia tinju kelas berat. (thesun.co.uk)

Muhammad Ali merupakan petarung pertama yang berhasil memenangkan kejuaraan kelas berat pada tiga kesempatan terpisah dan berhasil mempertahankan gelar ini sebanyak 19 kali. Berkat prestasinya itu, Muhammad Ali berkesempatan sebagai tokoh ternama dunia yang terpilih untuk meninggalkan jejak atau tanda tangan di depan komplek Kodak Theater, Hollywood, California atau yang dikenal sebagai The Hollywood Walk of Fame pada 2002. Muhammad Ali mendapat kategori ‘live performance’ untuk kesuksesannya yang luar biasa di ring tinju.

Bintang yang terukir milik Muhammad Ali dipasang sendirian di dinding. Sementara bintang-bintang dari tokoh seperti Steven Spielberg, Halle Berry dan Nicole Kidman menutupi trotoar The Hollywood Walk of Fame. Hal ini pun dilakukan bukan tanpa alasan. Sebelum akhirnya setuju namanya dicetak di The Hollywood Walk of Fame, Muhammad Ali sempat menolaknya.

Sebagaimana dilansir dari usatoday.com, Ana Martinez, produser upacara Walk of Fame, mengatakan Ali tidak ingin nama Muhammad diinjak-injak oleh orang-orang yang melangkahinya. Nama depan Ali itu merupakan nama nabi Muhammad SAW yang merupakan nama nabi sekaligus rasul terakhir dalam Islam. Akhirnya, disetujuilah bintang milik Muhammad Ali dipajang di dinding bukan di trotoar, tepatnya di pintu masuk di tempat yang sekarang disebut Teater Dolby.

The Hollywood Walk of Fame sejauh ini telah diisi lebih dari 2.500 bintang tokoh dunia yang disematkan di trotoar dengan area 15 blok Hollywood Boulevard dan tiga blok Vine Street di Hollywood, California.

NAOMY A. NUGRAHENI

