Ibunda Meninggal, Desy Ratnasari: Tertutup Sudah Pintu Surgaku

TEMPO.CO, Jakarta - Desy Ratnasari mengabarkan berita duka. Ibunya, Mulyanah binti Partadiharja meninggal pada Senin, 18 April 2022. Ia mengungkapkan kabar duka itu di halaman Instagramnya, satu jam lalu.

Desy mengunggah kabar duka itu, yang dirilis dari DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat. "Tertutup sudah pintu surgaku...insya Allah kami ikhlas ya Rabb. Hamba mohon ampunkan semua kekhilafan mama, dengan kasih sayangMu ya Rabb, terimalah amal ibadah mama, jadikanlah alam kuburnya menjadi taman surga-Mu ya Rabb," tulisnya pada keterangan unggahannya.

Di Instagram Storynya, ia mengunggah foto bersama ibu dan anak semata wayangnya, Nasywa Nathania Hamzah saat beribadah umrah. Ketua PAN Jawa Barat ini amat dekat dengan ibunya. Saat peringatan Hari Ibu tahun lalu, ia mengucapkan terima kasih untuk ibundanya tersayang.

"Terima kasih tak terhingga untuk ibu yang telah menjadi orang terbaik dalam hidupku, merawatku, membimbingku, memotivasiku dan bekerja keras untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Semoga ikhtiar, perjuangan, dan pengorbanan yang telah kau berikan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Thank you so much Mom. Love you always and wish you a very happy mother's day," tulisnya.

Desy Ratnasari sangat memuliakan ibunya. Ia sesekali mengajak ibunya jalan-jalan keluar negeri. Seperti saat mengajak Mulyanah menikmati Stonehenge di Inggris. "Throwback with my beloved mom at @stonehenge, England," tulisnya pada unggahan 29 Oktober 2021.

Para sahabat pun menberikan dukungan dan doa kepada Desy Ratnasari. Mereka menuliskan ungkapan duka di kolom komentar unggahan duka itu. "Turut berduka untuk Bu Dewan, semoga amal ibadah beliau diterima Allah SWT. Alfatihah untuk ibunda," tulis Eko Patrio. "Semoga almarhuman husnul khotimah," tulis Sahrul Gunawan. "Turut berduka cita Teteh dan keluarga semoga almarhumah husnul khotimah," tulis Audy Item.