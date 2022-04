Nyaris 3.000 Jejak Nama Selebritas Dunia di Hollywood Walk of Fame

Para penggemar menaru bunga di bintang Hollywood Walk of Fame milik Michael Jackson saat memperingati 10 tahun kematiannya di Los Angeles, California, 26 Juni 2019. REUTERS/Mike Blake

TEMPO.CO, Jakarta - Hollywood Walk of Fame merupakan salah satu ikon Hollywood diakui secara internasional. Hollywood Walk of Fame merupakan sebuah trotoar bergengsi di dunia yang melintas sepanjang Hollywood Boulevard. Trotoar ini memiliki dekorasi bintang di atasnya yang berisikan nama-nama aktor, produser, musisi, dan selebritas paling sukses dalam sejarah. Berlokasi di Los Angeles, Holywood Walk of Fame dikenal sebagai ikon industri di hiburan yang tidak pernah sepi pengunjung.

Melansir dar walkoffame.com, ide pendirian Hollywood Walk of Fame berasal dari sosok E. M. Stuart, ketua persatuan dagang di Hollywood pada 1953. Stuart menyarankan pembuatan jalur jalan kaki sebagai sarana untuk mengabdikan orang-orang populer di seluruh dunia. Untuk desain ide berupa bintang-bintang yang dilukis pada trotoar belum diketahui secara pasti sumber aslinya, tetapi disebutkan bahwa hal ini terinspirasi dari langit-langit ruang makan Hotel Hollywood yang dilukis bintang-bintang disertai nama-nama selebriti.

Pada 8 Februari 1960, pembuatan konstruksi Hollywood Walk of Fame dimulai. Bintang pertama yang diletakkan adalah bintang Stanley Kramer pada tanggal 28 Maret 1960 di dekat persimpangan Hollywood dan Gower. Stanley Kramer adalah produser dan sutradara film Amerika Serikat kenamaan saat itu.

Sejak itu, nama-nama orang populer di dunia, mulai dari Tom Hanks, Michael Jackson, Meryl Streep hingga Marilyn Monroe telah dipasang di sini. Satu-satunya nama bintang populer di dunia yang tidak diletakkan di trotoar adalah milik juara tinju dunia, Muhammad Ali. Melansir dari heculturetrip.com, hal ini nama petinju dunia ini mengandung nama sosok nabi di agama Islam, yaitu Muhammad. Karena alasan itu, membuat bintang milik Muhammad Ali dipasang di Teater Kodak.

Melansir dari grunge.com, pemberian bintang kepada bintang-bintang dunia ini dilakukan melalui pencalonan. Nominasi dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan seorang penggemar, Setelah itu, calon penerima bintang akan mendatangani formulir persetujuan penerimaan bintang di Hollywood Walk Fame.

Nominasi bintang Hollywood Walk Fame bisa dicalonkan kepada para tokoh-tokoh dunia yang sudah meninggal. Saat ini Walk of Fame telah menampung nama-nama selebritas dunia hingga lebih dari 2.700 nama dan terus mengalami peningkatan.

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca: Ketahui Sejarah Hollywood Walk of Fame, Jalan bertabur Bintang di LA

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.