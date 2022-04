6 Serial TV Nostalgia yang Pernah Berjaya di Masanya

The Six Million Dollar Man. collider.com

TEMPO.CO, Jakarta - Serial TV nostalgia menjadi teman pengisi waktu senggang kala internet belum merambah kehidupan manusia secara luas. Kala itu menghabiskan waktu menonton serial TV menjadi waktu yang sangat dinikmati.

Kini, setelah beberapa dekade berlalu serial-serial itu mungkin membangkitkan kenangan di memori penikmatnya. Berikut beberapa serial TV yang memiliki rasa nostalgia sendiri

1. Friends

Friends adalah sebuah serial komedi situasi atau disebut juga sitkom buatan Amerika Serikat tentang kehidupan enam sahabat bernama Phoebe, Ross, Monica, Chandler, Rachel dan Joey yang tinggal di Manhattan, New York.

Acara ini disiarkan dari tahun 1994 sampai 2004 di Amerika Serikat dan memiliki 10 season. Kemudian karena ketenarannya kemudian berbagai stasiun televisi di negara-negara lain turut menayangkannya.

2. The X-files

Dikutip dari amp.usatoday.com, The X-files yang dianggap sebagai acara TV bergenre sci-fi 90-an terbaik, menceritakan tentang agen FBI yang ditugaskan untuk menyelidiki sesuatu yang tidak diketahui.

The X-Files yang tayang pada 1998 mempertontonkan bintang David Duchovny dan Gillian Anderson ke stratosfer budaya pop dan membuat teori konspirasi keluar dari pikiran penonton.

3. The Six Million Dollar Man

Dilansir dari britannica.com, The Six Million Dollar Man adalah acara televisi Amerika bergenre thriller fiksi ilmiah tentang seorang agen rahasia yang tubuhnya dilengkapi dengan sejumlah alat bantu elektromekanis. Acara ini ditayangkan di jaringan American Broadcasting Company (ABC) selama lima musim sejak 1974 hingga 1978.

4. BJ and The Bear

BJ and the Bear adalah Serial Aksi komedi yang menceritakan tentang seorang pengemudi truk keliling profesional bernama Billie Joe (BJ) dengan simpanse peliharaannya, Bear.

Dikutiip dari tvtropes.org, Greg Evigan membintangi peran sebagai BJ McCay, dan mengendarai truk kabin-over-semitrailer Kenworth K-100 tahun 1977 berwarna merah dan putih. Serial ini dibuat oleh Glen A. Larson yang ditayangkan dari 1979 hingga 1981 di NBC.

5. Charlie's Angels

Serial TV ABC yang tayang pada 1976 hingga 1981 diproduksi oleh Aaron Spelling mengisahkan tiga mata-mata wanita, yang menerima pengarahan dari The Voice, "Charlie".

Ketiganya lulus dari akademi kepolisian Los Angeles namun hanya diberikan tugas remeh dan memutuskan untuk berhenti. Akhirnya mereka bekerja di Charles Townsend Agency sebagai detektif swasta. Bos mereka, Charlie tidak pernah ditampakkan dan hanya berbicara melalui telepon sambil dikelilingi oleh wanita cantik. Saking populer dan banyak peminatnya, series ini telah beberapa kali dibuat ulang menjadi film.

6. Little House on the Prairie

Little House on the Prairie adalah serial drama televisi Amerika, yang tayang di NBC pada 1974 hingga 1984 berdasarkan seri buku populer karya Laura Ingalls Wilder.

Serial TV ini mengisahkan keluarga yang tinggal di sebuah pertanian di Walnut Grove, Minnesota dengan orang tua bernama Charles dan Caroline Ingalls, pasangan pionir dengan tiga putri: Laura, Mary dan Carrie. Serial ini menceritakan kehidupan sehari-hari suka duka keluarga kecil ini.

ANNISA FIRDAUSI

