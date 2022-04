Bisa Nonton BTS di Las Vegas, Luna Maya: Mau Jemput Hubby

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Luna Maya bertolak ke Las Vegas, Amerika Serikat, salah satunya untuk menonton grup idola kesayangannya, BTS. Setelah sekian lama terhalang untuk menonton BTS karena pandemi, Luna Maya kembali bisa menyaksikan tujuh member grup idola asal Korea Selatan itu. Ia tak sendiri menonton konser, melainkan bersama sahabat-sahabatnya, seperti Marianne Rumantir dan Erika Carlina.

"Haaaaapppppyyyy," tulisnya pada keterangan unggahan tengah berada di pinggir panggung menonton ketujuh member BTS tengah rehearsal, dua jam lalu, Sabtu pagi, 16 April 2022 waktu Indonesia. Konser digelar di Allegiant Stadium.

Disebut rehearsal bisa dilihat dari wardrobe yang dikenakan ketujuh member BTS masih seadanya. Langit masih sore. Gaya mereka menari pun masih menjajaki panggung serta penonton terlihat hanya yang berada di pinggir stage. Belum terlihat kerumunan penonton di tribun.

Konser yang juga disiarkan langsung di kanal Youtube BTS Fans itu menyebutkan, akan digelar pada Jumat pukul 19.30 malam, 15 April 2022 waktu Las Vegas. Itu berarti konser itu baru akan diadakan sesaat lagi. Sementara menunggu konser dimulai, kanal Youtube itu menayangkan konser lama BTS untuk menahan penonton tetap berada di kanal.

Di unggahan Instagram Storynya, Luna Maya memamerkan tiket Gold VIP. Kemungkinan, inilah yang membuatnya bersama penonton lain bisa menikmati mereka berlatih dulu sebelum resmi tampil di atas panggung.

BTS di karpet merah Grammy Awards 2022. Dok. Recording Academy.

Saat berangkat untuk menonton konser, Luna Maya mengunggah video perjalanannya ke stadion dan mengajukan tanya jawab di Instagram Storynya. "Mau kemana nih?" Netizen pun langsung menjawab, "Ketemu ayang." Ada yang menjawab, "Ayang dibawa pulang ke Indo, Kak." Luna Maya pun menjawab, "Jemput terus bawa ke Indo ya," tulisnya.

Bukan rahasia lagi, Luna Maya adala Army garis keras. Di antara tujuh member BTS, ia mengidolakan Kim Namjoon atau RM BTS, leader grup idola itu. Pada unggahan-unggahan lamanya, ia kerap bercanda mengklaim RM BTS sebagai suaminya.

Unggahan Luna Maya ini praktis membuat netizen bereaksi. "Eaaaaa," tulis Patricia Gouw. "Ohhhh noooo," tulis Marsha Timothy. Tracy Trinita bahkan mendoakan Luna Maya bisa mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan BTS. "Lunaaa semoga kamu bisa hang out with the whole BTS gang habis acara. Kayak late supper gitu or breakfast or just hang out! Selamat bersenang-senang girl!" tulis Tracy Trinita, model yang kini beralih profesi menjadi pengkhotbah itu.

Baca juga: Luna Maya Ulang Tahun, RM BTS Ikut Hadir?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.