Falcon Pictures Siapkan 7 Film Tayang di Bioskop Mulai Pertengahan Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Falcon Pictures sudah menyiapkan tujuh film yang akan tayang di bioskop di Tanah Air mulai pertengahan tahun ini. Ketujuh film itu adalah Cinta Subuh, 12 Cerita Glen Anggara, Miracle In Cell No. 7, Hello Ghost, My Sassy Girl, Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti, dan Warkop DKI Kartun.

Film-film ini diproduksi di tengah kesulitan ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19. Selama pandemi, Falcon Pictures telah menghasilkan lebih dari 20 film selama dua tahun terakhir. Ketujuh film itu dikenalkan melalui event showcase yang digelar pada Kamis, 14 April 2022.

"Mulai kini, Falcon Pictures akan menggelar event showcase setiap enam bulan, untuk memperkenalkan film-film terbaru. Semoga hasil kerja keras kami untuk memproduksi film-film berkualitas, dapat menghibur masyarakat dan menjadi awal yang baik buat Falcon Pictures," kata Frederica, produser Falcon Pictures, kemarin.

Poster film Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti. Foto: Falcon Pictures.

Showcase kemarin dihadiri oleh sejumlah aktor dan aktris yang membintangi tujuh film itu. Mereka adalah Prilly Latuconsina, Jefri Nichol, Aliando, Tiara Andini, Onadio Leonardo, Vino G Bastian, Bryan Domani, Mawar de Jongh, Zara Adhisty, Adipati Dolken, Enzy Storia, Rey Mbayang, Dinda Hauw, Roger Danuarta, Cut Meyriska, Tora Sudiro, Indro Warkop, Indra Jegel, Rigen, Dhini Aminarti, Syakir Daulay, Adiba Khanza, Donny Damara, Junior Roberts, Abun Sungkar, Dannia Salsabilla, Ciara Brosnan, Randy Danistha, Petrus Mahendra, Ibnu Wardani, Raja Giannuca, dan Graciella Abigail.

Prilly Latuconsina yang membintangi film 12 Cerita Glen Anggara mengungkapkan senangnya menghadiri showcase kemarin. "Semoga ini menjadi awal yang baik untuk film Indonesia, dan lewat film 12 Cerita Glen Anggara bisa memberi kepercayaan kepada masyarakat Indonesia, terutama penggemar film, untuk kembali menonton di bioskop," kata dia.

Poster film Cerita Glen Anggara. Foto: Falcon Pictures.

Jefri Nichol dan Tiara Andini yang membintangi My Sassy Girl mengakui senang dengan hadirnya film remake ini. "Tidak menyangka, akhirnya film layar lebar pertama aku tayang di bioskop tahun ini. Aku kadang tidak percaya, dan terharu, bahkan suka nangis sendiri,” ujar Tiara. “Aku berharap, film ini bisa sesukses film aslinya di Korea,” kata Jefri menimpali Tiara.

Sedangkan Vino G Bastian, Tora Sudiro, Indro Warkop dan seluruh pemain Miracle In Cell No. 7 juga merasa bersyukur bisa tetap berkarya. "Meski kita tahu keadaan sekarang seperti apa, tapi Falcon Pictures tidak pernah berhenti untuk membuat film, dan kami bisa menjadi bagian dalam film Miracle In Cell No. 7. Semoga kerja keras kami bisa mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat Indonesia,” ujar Vino.

Poster film Miracle in Cell No. 7. Foto: Falcon Pictures.

Hal senada juga disampaikan Aliando, Adipati Dolken dan Randi yang kini hadir sebagai pengisi suara Dono, Kasino, dan Indro di Warkop DKI Kartun."Senang sekali bisa kembali merasakan suasana meriah di bioskop. Semoga semua berjalan lancar, dan film Warkop DKI Kartun ini bisa diterima semua lapisan masyarakat," tutur Aliando.

Mewakili film Cinta Subuh, Rey Mbayang berharap, adanya event perkenalan film-film Falcon Pictures bisa membuat dunia film Indonesia kembali bergairah. "Semoga acara ini memiliki hasil yang positif untuk film Indonesia, dan khususnya Cinta Subuh," ujar Rey. "Saya berharap, pesan yang disampaikan di film ini bisa sampai ke penonton,” kata Dinda Hauw, istri Rey yang menjadi pemeran utama Cinta Subuh.

Baca juga: Ikhtiarku, Soundtrack Film Cinta Subuh yang Melecut Bangkit dari Pandemi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.