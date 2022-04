RUU TPKS Disahkan Jadi Undang-Undang, Hannah Al Rashid Menangis di Kosan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Hannah Al Rashid tak bisa mengendalikan emosinya setelah Ketua DPR RI Puan Maharani mengetok palu tanda disahkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS menjadi undang-undang. Ia langsung mencuitkan kebahagiaan di akun Twitternya, Selasa, 12 April 2022 setelah mengetahui kabar melegakan itu.

"SAAAAAAAAH!!!! Terima kasih kepada semuaaaa teman-teman yang berjuang tanpa lelah selama ini demi korban kekerasan seksual. Akhirnya kita punya UU TPKS yang bisa melindungi kita semua! Alhamdulillah. TERIMA KASIH!" cuitnya.

DPR RI akhirnya mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang setelah perjuangan yang amat panjang para perempuan dari ancaman tindak pidana kekerasan seksual. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa, 12 April 2022.

Dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU TPKS, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PAN, F-Demokrat, dan F-PPP. Sedangkan satu fraksi, yaitu F-PKS menolak pengesahan RUU TPKS dengan alasan menunggu pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Suasana Rapat Pleno Pengambilan Keputusan RUU TPKS di Badan Legislasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 April 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

Hannah Al Rashid adalah salah satu aktris dan aktivis perempuan yang amat gigih memperjuangkan disahkan RUU TPKS. Tak kenal lelah, perempuan yang bolak balik Inggris - Jakarta ini berjuang bersama para aktivis perempuan lainnya untuk mengegolkan beleid ini menjadi undang-undang.

Istri aktor, Nino Fernandez ini menuliskan kebahagiaannya yang membuncah. "Benar-benar ingin memeluk semua orang sekarang, tapi aku terlalu sibuk menangis di kosan," tulisnya kemudian.

Hannah yang mengaku kerap menjadi korban pelecehan seksual saat awal pindah ke Jakarta dari London itu merasa berterima kasih kepada semua pihak yang menyuarakan pentingnya undang-undang ini. "Untuk semua korban yang sudah bersuara, kepada pendamping yang tidak pernah berhenti di sana, kepada semua yang selama ini #berpihakpadakorban, THANK YOU THANK YOU THANK YOU," cuitnya.

Kebahagiaan ini juga diungkapkan Hannah Al Rashid di Instagram Storynya. Ia mengunggah kembali unggahan akun Jakarta Feminist yang mengapresiasi DPR untuk mengesahkan RUU TPKS menjadi UU. "Meski belum sempurna, tapi kami apresiasi pengesahan RUU TPKS! Terima kasih untuk teman-teman semua yang terus berjuang dan bersuara untuk hak-hak korban kekerasan seksual. Mari jangan lengah dan kita kawal terus!" demikian tulisan di layar.