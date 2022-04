BIGBANG Jadi Artis Pria Pertama yang Raih Certified All-Kill di 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-Pop, BIGBANG menjadi artis pria pertama tahun ini yang berhasil meraih Certified All-Kill (CAK). Lagu terbaru BIGBANG, Still Life mendominasi berbagai tangga musik realtime Korea Selatan setelah dirilis pada Selasa, 5 April 2022.

Menurut iChart, BIGBANG telah mencapai Certified All-Kill pada 10 April, 09.30 waktu Korea. Still Life ini menduduki puncak enam situs streaming musik utama dan sembilan situs tangga musik. "Selamat atas Certified All-Kill! (No. 1 di 9 chart musik di 6 situs musik utama). BIGBANG - Spring Summer Fall Winter (Still Life)," cuit @instiz_ichart.

Certified All-Kill diberikan untuk lagu-lagu yang menduduki No. 1 di tangga lagu harian dan 24Hits Melon, tangga lagu harian dan realtime Genie and Bugs, tangga lagu Lagu Teratas YouTube Music, tangga lagu harian VIBE, dan tangga lagu realtime FLO dan iChart. Saat ini masih menanti apakah Still Life juga akan mencapai Perfect All-Kill, yang mengharuskan lagu tersebut memuncaki tangga musik mingguan iChart.

BIGBANG merilis video musik lagu Still Life pada Selasa, 5 April 2022. YouTube BIGBANG

Grup beranggotakan G-Dragon, T.O.P, Taeyang, dan Daesung ini berada di peringkat kedua reputasi merek bulan ini untuk grup idola pria, menurut Institut Penelitian Bisnis Korea. BIGBANG naik ke peringkat kedua setelah BTS. BIGBANG mengalami peningkatan yang 847,13 persen dalam indeks reputasi merek mereka sejak bulan lalu. Total skor BIGBANG untuk bulan April mencapai 7.655.526.

Peringkat ini ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks komunitas dari berbagai boy grup, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 9 Maret hingga 9 April 2022.

BIGBANG resmi comeback setelah empat tahun vakum. BIGBANG merilis lagu berjudul Still Life pada Selasa tengah malam, 5 April 2022 waktu Korea Selatan. Sejak hari pertama dirilis, Still Life telah menyapu tangga lagu utama, menempati posisi pertama di Top 100 Melon, situs musik terbesar di Korea. Still Life juga berhasil menduduki puncak tangga lagu iTunes di 32 negara dalam waktu kurang dari 24 jam setelah dirilis.

