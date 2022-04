Kata Will Smith Usai Kena Sanksi Dilarang Hadiri Oscar Selama 10 Tahun

Will Smith berpose dengan piala Oscar-nya untuk Aktor utama terbaik saat tiba di pesta Vanity Fair Oscar selama Academy Awards ke-94 di Beverly Hills, California, AS, 27 Maret 2022. Ia sempat meminta maaf atas insiden penamparan pada pidato penerimaan penghargaannya. REUTERS/Danny Moloshok

TEMPO.CO, Jakarta - Will Smith menanggapi keputusan Academy of Motion Picture Arts and Sciences yang melarangnya menghadiri seluruh acara The Academy, termasuk upacara Oscar selama 10 tahun ke depan. Ini merupakan sanksi yang harus ditanggung Will Smith setelah menampar presenter Chris Rock di atas panggung Oscar 2022.

"Saya menerima dan menghormati keputusan Academy," kata Smith dalam sebuah pernyataan, dikutip dari People pada Sabtu, 9 April 2022.

Sebanyak 58 anggota Dewan Gubernur The Academy of Motion Picture Arts and Sciences mengadakan pertemuan khusus menentukan tindakan apa yang harus diambil terhadap Smith. Mereka akhirnya memutuskan untuk melarang Will Smith menghadiri seluruh rangkaian acara yang berkaitan dengan Academy pada Jumat, 8 April 2022, 12 hari setelah kejadian penamparan tersebut.

"Academy memutuskan untuk jangka waktu 10 tahun sejak 8 April 2022, Tuan Smith tidak akan diizinkan menghadiri acara atau program Academy apa pun, secara langsung atau virtual," demikian surat yang ditulis oleh Presiden The Academy David Rubin dan CEO Dawn Hudson.

The Academy menilai perbuatan Will Smith yang meraih Piala Oscar untuk kategori Aktor Utama Terbaik tahun ini, terhadap Chris Rock telah mencoreng perhelatan Oscar. "Oscar ke-94 dimaksudkan untuk menjadi perayaan dari banyak individu di komunitas kami yang melakukan pekerjaan luar biasa tahun lalu. Namun, saat-saat itu dibayangi oleh perilaku yang tidak dapat diterima dan berbahaya yang kami lihat Tuan Smith tunjukkan di atas panggung," tulis mereka.

Will Smith (kanan) menampar Chris Rock saat Rock berbicara di atas panggung selama Academy Awards ke-94 di Hollywood, Los Angeles, California, AS, 27 Maret 2022. Rupanya, komentar Chris Rock yang menyinggung kondisi rambut Jada Pinkett Smith, membuat Will Smith berang. REUTERS/Brian Snyder

Dalam surat keputusan tersebut, The Academy meminta maaf karena tidak langsung mengambil sikap saat kejadian tersebut terjadi. "Selama siaran, kami tidak cukup menangani situasi di dalam ruangan. Untuk ini, kami minta maaf. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk memberi contoh bagi para tamu, pemirsa, dan keluarga Academy kami di seluruh dunia, dan kami gagal, tidak siap untuk hal yang belum pernah terjadi sebelumnya," tulis mereka.

Kemudian, David Rubin dan Dawn Hudson mengucapkan terima kasih kepada Chris Rock serta pembawa acara Oscar Amy Schumer, Wanda Sykes dan Regina Hall. "Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Rock karena menjaga ketenangannya dalam keadaan luar biasa. Kami juga ingin berterima kasih kepada pembawa acara, nominasi, pembawa acara, dan pemenang atas ketenangan dan keanggunan mereka selama siaran kami," tulis mereka.

The Academy mengatakan tindakan ini diambil bukan hanya sebagai tanggapan atas perilaku Will Smith saja. "Tindakan yang kami ambil hari ini sebagai tanggapan atas perilaku Will Smith adalah langkah menuju tujuan yang lebih besar untuk melindungi keselamatan para pemain dan tamu kami, dan memulihkan kepercayaan pada Academy," tulis mereka.

Will Smith mengumumkan pengunduran dirinya dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences pada Jumat malam, 1 April 2022 waktu Amerika Serikat. Keputusan ini membuat dirinya tidak dapat lagi memberikan suara di Academy Awards mendatang.

"Tindakan saya pada saat Academy Awards ke-94 mengejutkan, menyakitkan, dan tidak dapat dimaafkan. Daftar orang-orang yang telah saya sakiti sangat panjang, termasuk Chris, keluarganya, banyak dari teman-teman dan orang-orang terkasih saya, semua yang hadir, dan audiens global di rumah,” kata Smith.

Selama pertunjukan pada Senin pagi, 28 Maret 2022 waktu Indonesia itu, Chris Rock membuat lelucon tentang istri Will Smith, Jada Pinkett Smith yang mencukur habis rambutnya karena menderita Alopecia. Will Smith naik ke atas panggung dan menampar wajah Chris Rock yang tengah membacakan pemenang film dokumenter. Sehari setelahnya, Will Smith mengaku menyesal dan meminta maaf kepada Chris Rock secara terbuka di Instagram.

PEOPLE | THE HOLLYWOOD REPORTER

Baca juga: Will Smith Mundur dari The Academy Usai Tampar Chris Rock di Panggung Oscar

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.