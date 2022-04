5 Drama Korea Berbagai Genre Tayang di Viu Mulai April 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Viu menghadirkan deretan drama Korea baru dan seru sepanjang April 2022. Drama Korea yang hadir pada bulan ini tidak melulu mengenai manisnya kehidupan percintaan. Berbagai pilihan genre menarik membuat drama di bawah ini patut untuk disaksikan.

Mulai dari drama Again My Life yang dibintangi oleh aktor ternama Lee Joon Gi hingga drama dengan genre thriller berjudul Monstrous hadir di Viu. Ada juga drama Shooting Stars yang memperlihatkan hubungan rumit antara Lee Sung Kyung dan Kim Young Dae. Berikut sinopsis lima drama Korea yang tayang di Viu edisi April 2022.

Again My Life Setelah sukses membintangi drama Flowers of Evil pada 2021, Lee Joon Gi kembali lagi ke layar kaca dengan drama Again My Life. Ia berperan sebagai seorang jaksa, bernama Kim Hee Woo. Kesulitan dialami oleh Kim Hee Woo ketika ia berhadapan dengan kejahatan yang menyebabkan ia kehilangan nyawanya. Kim Hee Woo kemudian mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali agar dapat menegakkan keadilan. Dalam drama ini Lee Joon Gi akan beradu akting dengan aktor senior Lee Kyung Young yang berperan sebagai Jo Tae Seob, politisi yang diselidiki oleh Kim Hee Woo. Selain dua nama tersebut, ada juga aktris Kim Ji Eun yang mengisi karakter anak konglomerat bernama Kim Hee Ah. Drama ini tayang mulai 8 April 2022 .

Shooting Stars Hubungan yang seru antara Lee Sung Kyung dan Kim Young Dae dapat Anda saksikan pada drama Shooting Stars. Drama ini menceritakan tentang kehidupan Oh Han Byul (Lee Sung Kyung) yang bekerja sebagai pemimpin tim PR di sebuah agensi manajemen. Di kantor, Oh Han Byul memiliki kehidupan yang sibuk karena ia tidak hanya mengurusi divisinya bekerja, tetapi juga bertanggung jawab atas departemen yang lain. Kemudian Oh Han Byul dipertemukan dengan artis papan atas, Gong Tae Sung (Kim Young Dae) yang baru saja bergabung di agensi Oh Han Byul bekerja. Gong Tae Sung dicintai banyak orang karena senyumannya yang seperti malaikat dan citranya yang baik. Masalahnya, Gong Tae Sung hanya menunjukkan sikap manisnya ketika berada di depan publik. Berbagai kesulitan dialami oleh Oh Han Byul dalam menangani berbagai tingkah Gong Tae Sung yang menyebalkan di agensi tersebut. Drama ini mulai tayang 24 April 2022.

The Killer’s Shopping List Bagaimana caranya seorang pembunuh dapat ditangkap dari struk belanja di supermarket? Ahn Dae Sung (Lee Kwang Soo) telah gagal berkali-kali saat mengikuti ujian pegawai negeri sipil, namun ia tetap berusaha agar lulus dari ujian tersebut. Dae Sung memiliki seorang pacar, Do Ah Hee (Seol Hyun) yang berprofesi sebagai polisi dan ibu bernama Myung Sook (Jin Hee Kyung) pemilik dari MS Mart. Ah Hee dan Myung Sook adalah orang-orang yang setia dan pendukung utama dari Dae Sung. Kasus pembunuhan terjadi di dekat MS Mart, supermarket milik Myung Sook dan tempat Dae Sung bekerja paruh waktu. Do Ah Hee yang menyelidiki kasus tersebut menemukan petunjuk yang unik, yaitu struk belanja dari MS Mart. Ahn Dae Sung memang dikenal akan ingatannya yang tajam. The Killer’s Shopping List mulai tayang 28 April 2022. Lee Kwang Soo dalam drama The Killer’s Shopping List. Dok. tvN

From Now On, ShowTime Park Hae Jin memiliki kemampuan yang unik, ia tidak hanya menjadi seorang pesulap tetapi juga memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dengan hantu. Kebolehan yang dimiliki oleh Park Hae Jin dapat Anda saksikan pada drama From Now On, ShowTime mulai 23 April 2022. Cha Cha Woong (Park Hae Jin) tanpa sengaja terlibat dengan seorang polisi wanita bernama Go Seul Hae (Jin Ki Joo). Go Seul Hae dikenal akan semangatnya dalam mengerjakan pekerjaannya. Cha Cha Woong akhirnya membantu Go Seul Hae dalam memecahkan kasus yang sedang dikerjakan oleh polisi tersebut dengan kemampuan rahasia yang ia miliki.