Kim Woo Bin Kembali Main Drama, Gugup Kerja Bareng Senior di Our Blues

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Kim Woo Bin akhirnya kembali ke layar kaca setelah hampir enam tahun vakum karena mengidap kanker nasofaring. Ia menjadi salah satu pemeran utama di drama Our Blues yang akan tayang akhir pekan ini.

Kim Woo Bin berperan sebagai kapten kapal Park Jeong Jun dan mengaku gugup saat menghadiri konferensi pers Our Blues pada Kamis, 7 April 2022. Ia datang bersama enam pemain lain, termasuk kekasihnya, Shin Min Ah, serta penulis dan sutradara drama tersebut. Ia menjadi pemain termuda yang hadir di konferensi pers.

"Saya sangat gugup. Saya sangat senang dan bersyukur saya bisa tampil di serial drama ini dan saya bisa bertemu kalian semua," kata Kim Woo Bin.

Aktor berusia 32 tahun ini juga mengaku gugup saat pertama kali mengetahui para aktor yang terlibat di Our Blues. Namun, ia juga bersemangat bermain dengan aktor-aktor yang dikaguminya.

"Saya sangat gugup. Di proyek ini bersama dengan aktor senior yang sangat saya kagumi, dan beberapa dari mereka sudah saya kenal, saya sangat sangat bersemangat," katanya. "Ini selalu terjadi dalam proyek bersama dengan begitu banyak aktor yang luar biasa jadi saya sangat senang."

Para pemain drama Our Blues saat menghadiri konferensi pers pada Kamis, 7 April 2022. Dok. Netflix.

Selain mengikuti arahan dari penulis, Kim Woo Bin juga terjun langsung bertemu dengan warga di Pulau Jeju demi mendalami karakternya. "Saya datang lebih dulu ke Pulau Jeju untuk mengobrol dengan kapten kapal dan mengikuti haenyeo atau penyelam wanita untuk melihat bagaimana mereka bekerja dan belajar memotong ikan," katanya.

Kim Woo Bin mengalami tantangan cukup berat saat syuting Our Blues. Ia sering melakukan pengambilan gambar di atas kapal dan itu membuatnya mabuk laut. Meski sudah minum obat, Kim Woo Bin tetap merasa mual. Demi kelancaran syuting, Kim Woo Bin berusaha untuk mengalihkan rasa mualnya.

"Saya hanya fokus melihat laut dan berkonsentrasi pada pernapasan. Jika saya tidak fokus satu menit saja, saya merasa mual lagi," katanya. Selain itu, Kim Woo Bin juga mengakui adegan memancing ikan di laut menjadi pengalaman menantang sekaligus berkesean untuknya.

Our Blues adalah drama bergaya omnibus atau kumpulan beberapa karya pendek yang menceritakan kisah hidup manis, asam, dan pahit dari beragam karakter di latar Pulau Jeju. Para aktor ternama yang terlibat adalah Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Han Ji Min, Kim Woo Bin, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Kim Hye Ja, Go Doo Shim, Uhm Jung Hwa, Park Ji Hwan, Choi Young Joon, Bae Hyun Sung, Noh Yoon Seo, dan Ki So You. Our Blues merupakan karya penulis Noh Hee Kyung dan sutradara Kim Kyu Tae yang akan tayang pada Sabtu, 9 April 2022 di Netflix.

