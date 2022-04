The World of the Married Dibuat Versi Indonesia, Adaptasi dari Doctor Foster

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The World of the Married yang diadaptasi dari serial Doctor Foster akan dibuat dalam versi Indonesia. Disney+ Hotstar, BBC Studios, dan Screenplay Films mengumumkan kolaborasi spesial ini pada Rabu, 6 April 2022.

Diproduksi oleh Screenplay Films untuk Disney+ Hotstar, Doctor Foster menceritakan kisah seorang dokter sukses yang hidupnya hancur setelah mengetahui perselingkuhan suaminya. Serial ini akan diadaptasi di Indonesia dengan judul Mendua. Dengan Pritagita Arianegara sebagai sutradara, Mendua akan menampilkan aktris pemenang penghargaan Adinia Wirasti sebagai dokter Sekar M. Atmajaya, Chicco Jerikho sebagai suaminya bernama Ivan, dan Tatjana Saphira sebagai Bella.

Indonesia menjadi salah satu negara yang turut mengadaptasi Doctor Foster, serial pemenang penghargaan BAFTA yang ditulis dan dibuat oleh Mike Bartlett, dan diproduksi oleh Drama Republic untuk BBC One.

Dikemas dalam format serial sebanyak 8 episode berdurasi 45 menit, adaptasi versi Indonesia serial ini diproduseri oleh Wicky V. Olindo bersama Anthony Buncio sebagai produser eksekutif/showrunner, dan Thaleb Wahjudi sebagai ko-produser. Ditulis oleh Keke Mayang, Sinar Ayu Massie, dan Dono Indarto, Mendua akan segera tayang secara eksklusif di Disney+ Hotstar tahun ini.

Ahmad Izham Omar, Head of Content and Creative, The Walt Disney Company Southeast Asia mengaku senang menyambut Mendua ke dalam deretan konten mereka. Menurutnya serial ini menghadirkan kisah menegangkan tentang pengkhianatan dan balas dendam, yang diyakini menarik untuk disimak para penonton di Indonesia.

“Kami melihat besarnya potensi yang dimiliki komunitas kreatif di Indonesia untuk mengadaptasi serial pemenang penghargaan ini dan akan terus melanjutkan komitmen kami untuk membawa kisah-kisah berkualitas bagi para penonton di Indonesia," kata Ahmad Izham Omar dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 6 April 2022.

Drama korea The World of the Married. Instagram.com/@jtbcdrama

Andre Renaud, SVP Global Format Sales, BBC Studios mengatakan Mike Bartlett dan Drama Republic telah membuat kisah serta karakter luar biasa melalui Doctor Foster hingga membuat para pelanggannya terus terinspirasi dan mencari cara baru untuk menyampaikan kisah ini bagi para penonton lokal.

"Interpretasi Screenplay Films terhadap serial ini akan menghadirkan karakter dan pendekatan baru dalam cerita, namun tetap mengangkat tema serupa yang menjadi pusat dari serial ini. Saya yakin serial ini akan membuat para penonton Disney+ Hotstar tertarik," kata Andre Ranaud.

Wicky V. Olindo, Produser Screenplay Films menyambut baik kesempatan spesial ini. “Kami sangat senang dan bangga untuk memproduksi adaptasi dari salah satu serial ikonik BBC ini. Sejak awal, kami berkomitmen untuk menghadirkan adaptasi lokal terbaik yang dapat meningkatkan kualitas produksi dalam negeri serta menantang pendekatan yang umum dilakukan dalam penggarapan serial di Indonesia," lata Wicky V. Olindo.

Produser eksekutif dan showrunner Anthony Buncio merasa tema yang dihadirkan dalam serial ini akan sangat dekat dengan para penonton dan menggambarkan kehidupan keluarga modern di Indonesia dengan baik. "Karakter utama kami, Sekar, menyadari risiko yang ia hadapi saat menjadi tulang punggung keluarga, dan ia harus belajar bagaimana untuk menjalani kehidupannya. Kami juga menampilkan sisi lain dari kisah ini dan mengupas setiap karakternya secara lebih mendalam, yang belum terlihat di versi-versi sebelumnya," kata Anthony Buncio.

Saat ini, produksi adaptasi serial Doctor Foster juga sedang berlangsung di Thailand dan versi Filipina dari serial ini sedang menayangkan episode ke-50nya, yang berhasil menarik para penonton dan kritikus film lokal. Di Korea Selatan, serial ini dikenal dengan judul The World of the Married yang menjadi serial dengan rating tertinggi dalam sejarah TV kabel di Korea Selatan.

