Kamila Andini Gambarkan Kehangatan Keluarga di Film Pendek Sepanjang Jalan

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Kamila Andini berkolaborasi dengan Honda menggarap film pendek berjudul Sepanjang Jalan. Film ini merupakan persembahan dari PT Honda Prospect Motor yang ditayangkan pertama kalinya di Dreams Cafe, Senayan Park, Jakarta pada Jumat, 1 April 2022.

Sepanjang Sejalan dibuat sebagai bentuk apresiasi Honda untuk para pengguna setianya yang telah menjadikan berbagai produk Honda bagian dari hidup mereka dari generasi ke generasi. Film ini disaksikan di kanal YouTube Hondaisme mulai Sabtu, 2 April 2022.

Film Sepanjang Jalan bercerita tentang hal-hal dalam kehidupan yang tak lekang waktu, sesuatu yang menjadi bagian hidup dari masa lalu, saat ini dan masa depan. Dalam format film pendek, Sepanjang Jalan menggambarkan dinamika hubungan dua generasi dari sebuah keluarga dan sebuah mobil yang terus menjadi bagian dan penghubung dalam kisah kehidupan mereka.

Menurut Takehiro Watanabe, President Director PT Honda Prospect Motor, inspirasi untuk cerita di film ini muncul dari para pengguna loyal yang telah menggunakan produk Honda dari generasi ke generasi, mulai dari sepeda motor hingga mobil.

“Kami melihat langsung bahwa banyak orang di Indonesia yang menjadikan Honda sebagai bagian dari hidup mereka, mereka yang terus memelihara mobil yang telah digunakan selama puluhan tahun dan mereka yang terus setia memilih Honda setiap membeli kendaraan baru," katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Selasa, 5 April 2022.

Watanabe mengatakan bahwa melalui film ini, Honda ingin menyampaikan rasa bangga dan terimakasih untuk para konsumen setianya. “Mulai dari tahun 1970-an, Honda telah lama menjadi bagian dari perjalanan konsumen di Indonesia, tetap eksis sampai saat ini, dan akan terus bersama di sepanjang jalan hingga waktu mendatang," katanya.

Honda merilis film pendek Sepanjang Jalan, Jumat, 1 April 2022. (HPM)

Untuk mewujudkan visi ini, Honda menggaet sutradara muda penuh prestasi, Kamila Andini. Berkiprah di dunia perfilman sejak 2010, Kamila Andini telah membuat berbagai jenis film, seperti film dokumenter, film pendek, hingga film layar lebar.

Sepanjang kariernya, Kamila telah membuat total 18 film dan meraih berbagai penghargaan bergengsi seperti Best Original Story pada Festival Film Indonesia 2011, Best Director pada Festival Film Bandung 2012, Grand Prize Winner untuk film Yuni, Toronto International Film Festival 2021, Silver Bear for Best Supporting Actress, film Nana (Before Now And Then) pada Berlinale International Film Festival 2022, dan lainnya.

“Menurut kami, apa yang dibuat dalam film pendek ini sangat menarik, bagaimana menampilkan produk dalam sisi kedekatan emosi dengan pengguna, dalam hal ini keluarga. Tim kreatif kami cukup tertantang untuk dapat menterjemahkan visi Watanabe-san dalam cerita universal yang menampilkan kehangatan sebuah keluarga, tetapi juga menampilkan produk secara seamless, dan mengemasnya untuk tetap menarik," kata Kamila Andini.

"Kami juga sangat senang dengan energi yang dibangun oleh berbagai pihak yang mendukung, sehingga dapat menghasilkan film pendek yang menghangatkan hati. Kami sangat bangga bisa terlibat dalam proyek ini, terima kasih untuk Honda atas kesempatannya," katanya.

Pada penayangan perdana, para tim produksi yang ikut ambil bagian dalam pembuatan film ini juga ikut hadir, di antaranya Kamila Andini dan para pemain utama yaitu Laras Sardi, Bukie Mansyur, Bernadetta Bonita dan Agus Wibowo. Juga hadir dalam acara ini Fairus Sofyan sebagai Executive Producer, Gita Fara sebagai Producer, Aldo Swastia sebagai Co Director, dan Mariza Hamid sebagai Co Producer.

Baca juga: Laura Basuki Menang di Berlinale 2022, Kamila Andini Puji Aktingnya di Film Nana

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.