Buat Program Pencarian Bakat, Prambanan Jazz Festival 2022 Targetkan Daerah Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Festival musik tahunan berskala internasional, Prambanan Jazz Festival 2022 mengadakan program pencarian bakat untuk memberikan kesempatan kepada musisi-musisi baru agar dapat tampil satu panggung bersama para musisi nasional pada 1-3 Juli 2022. Setelah sebelumnya sukses dengan Borneo Goes to Prambanan Jazz Festival 2021, kali ini pihak penyelenggara mengadakan program sama dengan menargetkan daerah yang ada di Pulau Jawa.

Sesuai dengan namanya, program pencarian bakat Jawara-Jakarta Goes to Prambanan Jazz Festival kali ini menargetkan musisi-musisi baru yang ada di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. "Terkait pemilihan regional Jakarta dan Jawa Barat, diharapkan antusiasmenya akan lebih tinggi dan aksesnya akan lebih mudah. Selaras dengan hal itu, banyaknya musisi berbakat yang belum terekspos, sehingga menjadi salah satu alasan pemilihan area regional Jakarta dan Jawa Barat ini," kata Faisal Yusuf sebagai Direktur Bisnis PT Metranet dalam konferensi pes virtual pada Selasa, 5 April 2022.

Program pencarian bakat Jawara-Jakarta Goes to Prambanan Jazz Festival ini juga disebut-sebut sebagai program unggulan, karena memberikan kesempatan yang besar bagi para musisi baru untuk tampil unjuk diri. CEO dari Prambanan Jazz, Anas Syahrul Alimi mengungkapkan kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. "Sebuah talenta tanpa sebuah kesempatan itu nothing, jadi kita kasih kesempatan sebesar-besarnya," katanya.

Bagi yang tertarik untuk mengikuti program pencarian bakat ini, pihak penyelenggara menyebutkan bahwa pendaftaran akan dibuka pada 6-21 April 2022. Hal ini berlaku untuk daerah Jawa Barat dan Jakarta yang juga mencakup sekitarnya seperti Banten, Tangerang, Depok, Bekasi, dan Bogor. Lalu, untuk proses penyisihan pada talenta di daerah Jakarta akan berlangsung hingga 18 Juni 2022. Sementara untuk daerah Jawa Barat akan berlangsung hingga 16 Juni 2022.

Nantinya, seluruh musisi atau band pendaftar akan dikurasi oleh promotor Prambanan Jazz Festival 2022 sehingga akan didapat maksimal 100 band di tiap regional yang diikutsertakan dalam seleksi. Anas Syahrul juga menyebutkan pada pencarian bakat kali ini tidak ada batasan genre, yang berarti semua musisi-musisi baru dapat mendaftar untuk mendapatkan kesempatan menunjukkan karyanya di hadapan khalayak pecinta musik Tanah Air. "Genre musik apa pun boleh ikut, tapi lagi-lagi yang kita cari yang punya musikalitas dan authentic," katanya.

Para peserta yang berminat mengikuti program ini diharuskan memiliki minimal dua karya orisinil berupa video musik atau video live session sebagai syarat registrasi. Pemenang yang terpilih untuk tampil di Prambanan Jazz Festival diharapkan bisa menampilkan setidaknya empat lagu orisinil.

"Semua musisi dalam program Jawara-Jakarta menuju Prambanan Jazz Festival 2022 memiliki hak dan porsi yang sama untuk tampil, kami juga sepakat untuk mengedepankan aspek regenerasi dalam program ini," kata Yanuadi Unggun sebagai Project Manager Jawara-Jakarta menuju Prambanan Jazz Festival 2022.

Prambanan Jazz Festival 2022 akan diadakan secara hybrid, acara offline akan berlokasi di Lapangan Rama Shinta, Candi Prambanan, Yogyakarta. Ada banyak line-up musisi lintas genre yang ikut dihadirkan untuk mengisi panggung Prambanan Jazz Festival 2022. Diantaranya ada Andien, Diskoria, Kahitna, Kunto Aji, Orkes Sinten Ramen, Ndarboy Genk, Fiersa Besari, Tulus, dan masih banyak lagi.

DIAH RETNO ANDANI

