Film Yuni dan Tayangan Inspiratif Penuh Makna di Disney+ Hotstar April 2022

Dengan 16 episode, serial “Love All Play” siap mengisi hari-harimu dengan kisah cinta masa muda yang manis. Ditulis oleh Heo Sung Hye (Honest Candidate), Love All Play akan segera tayang di Disney+ Hotstar pada April ini.

Love All Play berkisah tentang romansa tim bulu tangkis ganda campuran. Park Tae Joon, yang diperankan oleh Chae Jong Hyeop (The Witch's Diner), awalnya tidak antusias dengan olahraga yang ia geluti. Namun, semangatnya mulai muncul setelah ia bertemu dengan Park Tae Yang, diperankan oleh Park Joo Hyun (Zombie Detective).

Wedding Agreement The Series (2022)

Wedding Agreement The Series. Dok. Disney+ Hotstar

Wedding Agreement The Series adalah reboot dari film dan novel berjudul sama. Disajikan dalam bentuk serial dengan cerita yang lebih kompleks, ada banyak hal baru dan menarik dari serial Wedding Agreement The Series. Berkisah tentang pasangan suami istri hasil perjodohan, Bian (Refal Hady) dan Tari (Indah Permatasari), yang harus hidup dengan perjanjian pasca-pernikahan, Wedding Agreement The Series menghadirkan pasang surut hubungan mereka dan kisah dari karakter lain, yang juga membawa keseruan dalam serial ini.